Implementá Woodpecker CI con 1 clic.
Plataforma de CI/CD de código abierto liviana con integración nativa de GitHub para pruebas, compilación y despliegue automatizados.
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Lo que podés crear con Woodpecker CI
Woodpecker CI es un fork comunitario liviano de Drone CI que ofrece una plataforma sencilla de integración y entrega continua. Los pipelines se definen como archivos YAML simples en tus repositorios, y Woodpecker los ejecuta automáticamente en eventos de push, pull request o tag a través de una integración de GitHub OAuth.
Alojar Woodpecker CI en un VPS te da control total sobre tu infraestructura de compilación sin facturación por minuto ni límites de asientos. Nota: antes de desplegar, creá una aplicación de GitHub OAuth con la URL de callback configurada a la URL de tu instancia de Woodpecker, y luego proporcioná el ID de Cliente y el Secreto durante el proceso de configuración.
Funciones principales de Woodpecker CI
Definiciones de pipeline YAML
Definí pipelines de compilación, prueba e implementación como archivos .woodpecker.yaml confirmados junto con el código de tu aplicación.
Integración con GitHub
Activa pipelines automáticamente en eventos de push, pull request y tag a través de GitHub OAuth sin webhooks adicionales.
Compilaciones nativas de Docker
Cada paso del pipeline se ejecuta en un contenedor Docker, proporcionando entornos de compilación limpios, aislados y reproducibles.
Pasos paralelos
Ejecutá pasos de pipeline independientes en paralelo para reducir el tiempo total de compilación en proyectos con múltiples componentes.
Gestión de secretos
Almacená claves de API y credenciales como secretos de pipeline encriptados accesibles para los pasos sin exponerlos en archivos YAML.
¿Por qué ejecutar Woodpecker CI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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