Woodpecker CI es un fork comunitario liviano de Drone CI que ofrece una plataforma sencilla de integración y entrega continua. Los pipelines se definen como archivos YAML simples en tus repositorios, y Woodpecker los ejecuta automáticamente en eventos de push, pull request o tag a través de una integración de GitHub OAuth.

Alojar Woodpecker CI en un VPS te da control total sobre tu infraestructura de compilación sin facturación por minuto ni límites de asientos. Nota: antes de desplegar, creá una aplicación de GitHub OAuth con la URL de callback configurada a la URL de tu instancia de Woodpecker, y luego proporcioná el ID de Cliente y el Secreto durante el proceso de configuración.