Implementá draw.io en un clic.
Aplicación de diagramación gratuita y de código abierto para crear diagramas de flujo, diagramas de red, UML y visualizaciones de arquitectura — completamente autoalojada.
Elegí un plan VPS para draw.io
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con draw.io
draw.io (diagrams.net) es una herramienta de diagramación gratuita y de código abierto en la que confían millones de ingenieros, arquitectos y analistas de negocios. Soporta una amplia gama de tipos de diagramas — diagramas de flujo, diagramas de clases UML, diagramas entidad-relación, mapas de red e infraestructura, flujos de trabajo BPMN y más — todo desde un editor pulido basado en navegador.
Alojar draw.io en tu propio VPS significa que todos los datos de los diagramas permanecen dentro de tu infraestructura. No se envían archivos a servidores externos, lo que lo convierte en la opción predeterminada para equipos en industrias reguladas o aquellos con requisitos estrictos de residencia de datos. La imagen de Docker es sin estado y liviana, sin dependencias de base de datos.
Funciones principales de draw.io
Cero dependencias externas
draw.io se ejecuta como un único contenedor sin estado y sin necesidad de base de datos — los datos de los diagramas nunca salen de tu servidor.
Amplio soporte de diagramas
Creá diagramas de flujo, UML, diagramas ER, mapas de red, flujos de trabajo BPMN y wireframes desde un editor unificado.
Integraciones de almacenamiento en la nube
Integrá Google Drive, Microsoft OneDrive y GitLab para almacenar y versionar diagramas junto con tus archivos existentes.
Exportación del lado del servidor
Exportar diagramas a formatos PDF, PNG, SVG y Visio (.vsdx) directamente en el servidor sin procesamiento del lado del cliente.
Editor sin conexión
Funciona completamente sin conexión al añadir
?offline=1 a la URL — ideal para entornos aislados o restringidos.
¿Por qué ejecutar draw.io en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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