Implementá DSpace en un clic.
Repositorio institucional de código abierto para preservar y compartir investigación académica, tesis y colecciones digitales.
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Lo que podés crear con DSpace
DSpace es la plataforma de repositorio de código abierto más utilizada del mundo, que impulsa más de 2.000 repositorios institucionales en universidades, bibliotecas, museos y organizaciones de investigación. Captura, organiza y preserva materiales digitales de cualquier formato —artículos, tesis, conjuntos de datos, imágenes y audio— con metadatos enriquecidos de Dublin Core e identificadores Handle persistentes para una citación permanente.
Alojar DSpace en tu propio VPS mantiene la propiedad total del contenido académico, las políticas de preservación y las reglas de acceso dentro de la institución. La API REST incluida, la interfaz Angular, la capa de descubrimiento Solr y el punto final OAI-PMH brindan a las instituciones una pila de repositorio completa sin tarifas recurrentes de SaaS ni dependencia de un proveedor.
Funciones principales de DSpace
Versionado de ítems
Rastree múltiples versiones de artículos, conjuntos de datos y tesis para que los investigadores puedan actualizar las entregas sin perder el historial de citas.
Recolección OAI-PMH
El endpoint OAI-PMH integrado expone metadatos a Google Scholar, BASE y otros agregadores para una visibilidad global.
Gestionar IDs persistentes
Cada elemento recibe un identificador permanente de Handle.net para que los enlaces sobrevivan a los cambios de URL y a la renovación de la imagen institucional.
Búsqueda con Solr
El backend dedicado de Solr ofrece navegación facetada, búsqueda de texto completo y estadísticas de uso en millones de elementos.
Flujos de trabajo configurables
Los flujos de trabajo de envío por colección con pasos de revisión editorial se adaptan a las políticas de la facultad, la biblioteca y el departamento.
COAR Notify listo
El soporte nativo para los protocolos COAR Notify conecta tu repositorio con el ecosistema emergente de revisión por pares abierta.
¿Por qué ejecutar DSpace en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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