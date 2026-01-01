Implementá BugSink con instalación en un clic.
Plataforma de seguimiento de errores autoalojada para la monitorización de excepciones de aplicaciones con control total sobre los datos de depuración sensibles.
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Lo que podés crear con BugSink
BugSink es una plataforma autoalojada de seguimiento de errores que captura, agrupa y muestra excepciones de aplicaciones en tus servicios en tiempo real. Construida con Django y Python, proporciona los stack traces, el contexto de error y la deduplicación que los equipos de desarrollo necesitan para diagnosticar y resolver problemas rápidamente — sin enviar información de depuración sensible a un servicio de terceros.
Alojarlo en tu propio VPS elimina los precios por volumen de errores, remueve las preocupaciones sobre la residencia de datos para industrias reguladas y te permite integrar el tracking de errores directamente con tu infraestructura existente. Este deploy combina BugSink con MySQL para un almacenamiento duradero de errores y crea un usuario administrador automáticamente al primer inicio.
Funciones principales de BugSink
Agrupación automática de errores
Deduplica y agrupa excepciones similares para que tu equipo vea un problema accionable en lugar de miles de alertas idénticas inundando el panel.
Rastros de pila detallados
Captura trazas de pila completas con el contexto de origen y el estado de las variables en el momento de cada error, proporcionando a los desarrolladores todo lo necesario para reproducir y corregir errores.
Soporte de SDK Multilenguaje
Se integra con SDKs populares en múltiples lenguajes de programación y frameworks para que puedas canalizar los errores de todos tus servicios a un solo lugar.
Notificaciones en tiempo real
Las alertas se disparan en el momento en que se detectan nuevos tipos de errores, lo que permite a los equipos responder antes de que los problemas se agraven y afecten a más usuarios.
Soberanía de Datos Completa
Todos los datos de error, los rastreos de pila y el contexto del usuario permanecen en tu VPS, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento y evitando que la información sensible salga de tu infraestructura.
¿Por qué ejecutar BugSink en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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