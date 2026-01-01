BugSink es una plataforma autoalojada de seguimiento de errores que captura, agrupa y muestra excepciones de aplicaciones en tus servicios en tiempo real. Construida con Django y Python, proporciona los stack traces, el contexto de error y la deduplicación que los equipos de desarrollo necesitan para diagnosticar y resolver problemas rápidamente — sin enviar información de depuración sensible a un servicio de terceros.

Alojarlo en tu propio VPS elimina los precios por volumen de errores, remueve las preocupaciones sobre la residencia de datos para industrias reguladas y te permite integrar el tracking de errores directamente con tu infraestructura existente. Este deploy combina BugSink con MySQL para un almacenamiento duradero de errores y crea un usuario administrador automáticamente al primer inicio.