Implementá HomeHub con instalación en un clic.
Panel familiar sin login para notas compartidas, listas de compras, tareas del hogar, calendarios y gastos en una PWA privada.
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Lo que podés crear con HomeHub
HomeHub es una utilidad familiar de código abierto y autoalojada que convierte cualquier servidor en un panel privado para todos los miembros de tu hogar. Diseñada para uso compartido en una red doméstica, se distribuye como una Aplicación Web Progresiva (PWA) sin inicio de sesión para que cualquier miembro de la familia pueda abrirla en un navegador, guardarla en su pantalla de inicio y empezar a colaborar inmediatamente en notas, listas de compras, tareas domésticas y un calendario compartido.
Alojar HomeHub por tu cuenta mantiene los datos del hogar —gastos, hábitos de compra, rutinas familiares y archivos subidos— completamente en tu propio VPS, sin sincronización en la nube de terceros, seguimiento ni tarifas por usuario. Las funciones se pueden activar o desactivar individualmente a través de una única configuración YAML, para que solo habilites las herramientas que tu familia realmente utiliza.
Funciones principales de HomeHub
Lista de compras compartida
Lista de compras colaborativa con sugerencias inteligentes basadas en entradas anteriores, para que toda la familia pueda agregar artículos a medida que se agotan.
Registro de gastos familiares
Track household spending with support for recurring bills like subscriptions, utilities, milk, or newspapers, all in one ledger.
Calendario y recordatorios
Calendario compartido con categorías codificadas por colores para facturas, escuela, salud y eventos familiares mantiene a todos los miembros del hogar alineados.
Tareas y notas
Un organizador de tareas liviano y un tablero de notas compartido permiten a los miembros de la familia asignar tareas y dejar mensajes rápidos sin aplicaciones adicionales.
Herramientas integradas
Incluye recetario, rastreador de vencimientos, compresor de PDF, acortador de URL, generador de QR y un descargador de medios en una única PWA.
Privado por su diseño
Sin sistema de cuentas, sin telemetría y sin dependencia de la nube — todos los datos permanecen dentro de tu VPS y red doméstica.
¿Por qué ejecutar HomeHub en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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