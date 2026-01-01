HomeHub es una utilidad familiar de código abierto y autoalojada que convierte cualquier servidor en un panel privado para todos los miembros de tu hogar. Diseñada para uso compartido en una red doméstica, se distribuye como una Aplicación Web Progresiva (PWA) sin inicio de sesión para que cualquier miembro de la familia pueda abrirla en un navegador, guardarla en su pantalla de inicio y empezar a colaborar inmediatamente en notas, listas de compras, tareas domésticas y un calendario compartido.

Alojar HomeHub por tu cuenta mantiene los datos del hogar —gastos, hábitos de compra, rutinas familiares y archivos subidos— completamente en tu propio VPS, sin sincronización en la nube de terceros, seguimiento ni tarifas por usuario. Las funciones se pueden activar o desactivar individualmente a través de una única configuración YAML, para que solo habilites las herramientas que tu familia realmente utiliza.