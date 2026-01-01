Implementá Novu en un solo clic.
Infraestructura de notificaciones de código abierto para enviar notificaciones por correo electrónico, SMS, push y dentro de la aplicación a través de una única API unificada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Novu
Novu es una plataforma de infraestructura de notificaciones de código abierto que ofrece a los equipos de producto e ingeniería una única API para enviar notificaciones a través de todos los canales: correo electrónico, SMS, notificaciones push, dentro de la aplicación y chat. En lugar de integrar proveedores separados para cada canal, Novu enruta todas las notificaciones a través de un único sistema con un constructor visual de flujos de trabajo, preferencias de canal por usuario y un registro de entrega para depurar envíos fallidos.
Alojar Novu por cuenta propia mantiene el contenido de las notificaciones, los datos de los suscriptores y las credenciales del proveedor completamente en tu propia infraestructura. No hay tarifas por notificación, ningún dato sale de tus servidores y tienes control total sobre los límites de velocidad y las políticas de reintento, lo que lo convierte en la elección correcta para aplicaciones sensibles a la privacidad y equipos que necesitan costos de notificación predecibles a escala.
Funciones principales de Novu
Entrega multicanal
Enviá notificaciones por email, SMS, push, en la app y chat a través de una única API sin integrar cada proveedor por separado.
Constructor Visual de Flujo de Trabajo
Diseñá secuencias de notificaciones multipaso con lógica condicional y demoras usando un editor de arrastrar y soltar — sin necesidad de código.
Más de 50 Integraciones de Proveedores
Conectate a SendGrid, Twilio, FCM, Slack y más de 50 proveedores con integraciones preestablecidas gestionadas completamente desde la interfaz de usuario del panel de control.
Preferencias de Suscriptor
Permití que los usuarios controlen qué canales de notificación reciben por tema, reduciendo las bajas y mejorando el engagement a largo plazo.
Observabilidad de la Entrega
Inspeccioná el estado de cada notificación en un registro de entrega en tiempo real con recuentos de reintentos, respuestas del proveedor y detalles de errores.
¿Por qué ejecutar Novu en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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