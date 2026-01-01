Implementá Waline con instalación en un clic.
Sistema de comentarios liviano y de código abierto con protección contra spam, moderación y soporte para notificaciones enriquecidas.
Elegí un plan VPS para Waline
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Waline
Waline es un sistema de comentarios de código abierto y autoalojado, diseñado para sitios web estáticos, blogs y sitios de documentación. Ofrece una experiencia de comentarios completa que incluye respuestas anidadas, reacciones con emojis, recuento de visitantes y estadísticas de visualización de artículos, todo sin depender de servicios de terceros que rastrean a tus usuarios.
Alojar Waline en tu propio VPS te da control total sobre los datos de los comentarios, los flujos de trabajo de moderación y las configuraciones de notificación. Esta implementación utiliza SQLite para un almacenamiento local sin configuración, por lo que no hay una base de datos separada para administrar. Waline se integra con cualquier frontend a través de un widget de JavaScript y es compatible con el formato Markdown en los comentarios de forma predeterminada.
Funciones principales de Waline
Protección contra spam
La integración de Akismet incorporada y la limitación de velocidad por IP mantienen los comentarios spam a raya sin requerir una revisión manual de cada envío.
Notificaciones de correo
Las alertas automáticas por correo electrónico notifican a los comentaristas sobre las respuestas y a los propietarios del sitio sobre nuevas publicaciones, manteniendo las conversaciones activas sin necesidad de monitoreo manual.
Estadísticas de visitantes
Registrá las visitas a la página y las estadísticas de visitantes únicos por artículo directamente desde el widget de Waline, sin necesidad de un servicio de análisis adicional.
Panel de Moderación
El panel de administración web te permite aprobar, editar y eliminar comentarios, y gestionar las cuentas de los comentaristas desde una única interfaz.
Soporte de Markdown
Los comentaristas pueden dar formato a las respuestas usando la sintaxis Markdown e insertar reacciones con emojis, haciendo que las discusiones sean más ricas y fáciles de leer.
¿Por qué ejecutar Waline en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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