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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Waline

Waline es un sistema de comentarios de código abierto y autoalojado, diseñado para sitios web estáticos, blogs y sitios de documentación. Ofrece una experiencia de comentarios completa que incluye respuestas anidadas, reacciones con emojis, recuento de visitantes y estadísticas de visualización de artículos, todo sin depender de servicios de terceros que rastrean a tus usuarios.

Alojar Waline en tu propio VPS te da control total sobre los datos de los comentarios, los flujos de trabajo de moderación y las configuraciones de notificación. Esta implementación utiliza SQLite para un almacenamiento local sin configuración, por lo que no hay una base de datos separada para administrar. Waline se integra con cualquier frontend a través de un widget de JavaScript y es compatible con el formato Markdown en los comentarios de forma predeterminada.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Waline

Protección contra spam

La integración de Akismet incorporada y la limitación de velocidad por IP mantienen los comentarios spam a raya sin requerir una revisión manual de cada envío.

Notificaciones de correo

Las alertas automáticas por correo electrónico notifican a los comentaristas sobre las respuestas y a los propietarios del sitio sobre nuevas publicaciones, manteniendo las conversaciones activas sin necesidad de monitoreo manual.

Estadísticas de visitantes

Registrá las visitas a la página y las estadísticas de visitantes únicos por artículo directamente desde el widget de Waline, sin necesidad de un servicio de análisis adicional.

Panel de Moderación

El panel de administración web te permite aprobar, editar y eliminar comentarios, y gestionar las cuentas de los comentaristas desde una única interfaz.

Soporte de Markdown

Los comentaristas pueden dar formato a las respuestas usando la sintaxis Markdown e insertar reacciones con emojis, haciendo que las discusiones sean más ricas y fáciles de leer.

¿Por qué ejecutar Waline en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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