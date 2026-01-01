Implementá Many Notes con instalación de un solo clic.
App para tomar notas en Markdown de código abierto, con bóvedas, búsqueda de texto completo y colaboración multiusuario.
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Lo que podés crear con Many Notes
Many Notes es una app autoalojada para tomar notas en Markdown que te permite organizar tus ideas en bóvedas — contenedores flexibles que mantienen los archivos relacionados juntos o separados, según cómo prefieras trabajar. Las notas se almacenan tanto en una base de datos como en el sistema de archivos, lo que te da la propiedad total y la portabilidad de tu contenido sin depender de ningún formato propietario.
Más allá de la toma de notas básica, Many Notes admite múltiples usuarios con autenticación, compartir bóvedas para la colaboración en equipo, transmisión en tiempo real, enlaces inversos y etiquetas para conectar notas relacionadas, y una potente búsqueda de texto completo impulsada por Typesense. El inicio de sesión OAuth a través de GitHub, Google, GitLab y otros proveedores hace que la gestión de acceso sea flexible tanto para individuos como para equipos.
Funciones principales de Many Notes
Organización de la bóveda
Agrupá las notas en bóvedas separadas o mantené todo en una sola — cada bóveda es un directorio portátil que te da control total sobre la estructura de tus archivos.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda rápida y tolerante a errores tipográficos, impulsada por Typesense, te permite encontrar cualquier nota al instante en todas tus bóvedas.
Colaboración multiusuario
Invitá a otros usuarios registrados para acceder a tus bóvedas y colaborar en notas en tiempo real con interfaces que se actualizan en vivo.
Soporte para inicio de sesión con OAuth
Autenticate con GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack y otros proveedores de OAuth para una gestión de acceso flexible y sin contraseña.
Editor de Markdown enriquecido
Editor avanzado con guardado automático, plantillas, backlinks, etiquetas y exportación a PDF mantiene tu flujo de trabajo de escritura ininterrumpido.
App web progresiva
Instalá Many Notes como una PWA para una experiencia similar a una aplicación nativa en computadoras de escritorio y dispositivos móviles, incluyendo navegación sin conexión.
¿Por qué ejecutar Many Notes en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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