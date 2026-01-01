Databasus es una herramienta autoalojada de gestión de backups de bases de datos que centraliza los backups automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Maneja el ciclo de vida completo del backup —programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitoreo de salud— sin requerir scripts separados para cada tipo de base de datos.

Alojar Databasus en tu VPS guarda los backups directamente en tu propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo tu control. El panel web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los backups, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que los trabajos de backup se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.