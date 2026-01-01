Implementación de Databasus en un clic.
Gestor de backups de bases de datos autoalojado para automatizar y monitorear las copias de seguridad de PostgreSQL, MySQL y MongoDB.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Databasus
Databasus es una herramienta autoalojada de gestión de backups de bases de datos que centraliza los backups automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Maneja el ciclo de vida completo del backup —programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitoreo de salud— sin requerir scripts separados para cada tipo de base de datos.
Alojar Databasus en tu VPS guarda los backups directamente en tu propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo tu control. El panel web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los backups, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que los trabajos de backup se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.
Funciones principales de Databasus
Soporte de múltiples bases de datos
Realiza copias de seguridad de PostgreSQL, MySQL y MongoDB desde una interfaz unificada, reemplazando la necesidad de gestionar scripts de backup separados por motor de base de datos.
Reservas de turnos automatizadas
Configure los intervalos y las políticas de retención de las copias de seguridad para que las copias diarias, semanales y mensuales roten automáticamente sin intervención manual.
Panel basado en la web
Monitoree el estado de los backups, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos desde una interfaz centralizada con alertas para fallas que requieran atención.
Verificación de copia de seguridad
Realiza comprobaciones de integridad después de cada copia de seguridad para confirmar que la copia de seguridad es válida y utilizable antes de que se contabilice en su política de retención.
Restauración a un punto en el tiempo
Restaurar bases de datos a una instantánea de respaldo específica, lo que permite la recuperación ante desastres y pruebas seguras de datos de producción en entornos de staging.
¿Por qué ejecutar Databasus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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