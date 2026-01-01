docassemble es una plataforma gratuita de código abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan información de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lógica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y extienden el comportamiento con Python, sin necesidad de desarrollar una aplicación web personalizada.

Diseñado originalmente para organizaciones de asistencia legal y estudios jurídicos que automatizan la admisión de clientes y la redacción de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento normativo, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de RRHH. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos de los clientes en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por entrevista o por usuario.