Implementá docassemble en un clic.
Sistema experto de código abierto para entrevistas guiadas y ensamblaje automatizado de documentos, construido con Python, YAML y Markdown.
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Lo que podés crear con docassemble
docassemble es una plataforma gratuita de código abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan información de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lógica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y extienden el comportamiento con Python, sin necesidad de desarrollar una aplicación web personalizada.
Diseñado originalmente para organizaciones de asistencia legal y estudios jurídicos que automatizan la admisión de clientes y la redacción de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento normativo, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de RRHH. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos de los clientes en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por entrevista o por usuario.
Funciones principales de docassemble
Entrevistas Guiadas
Cree flujos de preguntas con ramificaciones en YAML que recopilen la información del usuario a través de formularios web accesibles y amigables con dispositivos móviles, con lógica condicional.
Ensamblaje de Documentos
Generar documentos DOCX, PDF y RTF rellenos a partir de respuestas de entrevistas utilizando plantillas de Markdown o Word con formato automático.
Extensibilidad de Python
Pasate a Python completo cuando YAML no sea suficiente — llamá a APIs externas, ejecutá cálculos o integrá con sistemas existentes.
Firmas electrónicas
Capturar firmas en pantallas táctiles e incrustarlas en documentos generados sin servicios de firma electrónica de terceros.
Soporte multilingüe
Creá una entrevista en varios idiomas con herramientas de traducción integradas y formato de fecha, número y moneda adaptado a la configuración regional.
Espacio de pruebas integrado
El entorno de desarrollo basado en navegador con editor de código, pruebas en vivo y gestión de paquetes permite a los autores iterar sin un IDE separado.
¿Por qué ejecutar docassemble en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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