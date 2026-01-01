Instalación de Fasten Health en un clic.
Gestor autohospedado de historias clínicas electrónicas personales y familiares que consolida datos de salud de proveedores y dispositivos.
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Lo que podés crear con Fasten Health
Fasten On-Prem es un gestor de historias clínicas electrónicas (HCE) de código abierto y autoalojado que permite a individuos y familias consolidar datos de salud de médicos, hospitales, laboratorios y dispositivos conectados en un único archivo privado. Construido sobre el estándar de datos de salud FHIR y escrito en Go, ingiere registros a través de la entrada manual y cargas de paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes, y los muestra en una línea de tiempo unificada junto con notas, condiciones, medicamentos, alergias y resultados de laboratorio.
Alojar Fasten en tu propio VPS mantiene los datos de salud personalmente identificables dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un proveedor de historias clínicas SaaS — algo importante dada la sensibilidad de la historia clínica. La base de datos SQLite cifrada, el tiempo de ejecución de Go de un solo binario y el registro por usuario significan que un VPS pequeño puede alojar cómodamente un registro personal o familiar completo.
Funciones principales de Fasten Health
Importación de FHIR Bundle
Subí paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes u otros sistemas de salud para incorporar el historial médico existente al archivo.
Almacenamiento nativo de FHIR
Almacenar registros en su formato original de recurso FHIR para que las consultas estructuradas, las exportaciones y el procesamiento posterior se mantengan neutrales al proveedor.
Ingreso manual de registro
Agregue resultados de laboratorio, condiciones, medicamentos, inmunizaciones y notas a mano para visitas, proveedores o registros preexistentes que sean anteriores al acceso FHIR.
Cuentas familiares
Gestioná los registros de parejas, hijos o familiares mayores desde una única instancia con cuentas de usuario separadas.
Base de datos encriptada
La base de datos SQLite está cifrada en reposo por defecto, protegiendo los registros de salud sensibles en el disco contra el acceso oportunista.
Adjuntos del documento
Adjuntá documentos escaneados, imágenes y archivos PDF a las consultas para que el historial médico completo esté en un solo lugar donde se pueda buscar.
¿Por qué ejecutar Fasten Health en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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