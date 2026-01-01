Fasten On-Prem es un gestor de historias clínicas electrónicas (HCE) de código abierto y autoalojado que permite a individuos y familias consolidar datos de salud de médicos, hospitales, laboratorios y dispositivos conectados en un único archivo privado. Construido sobre el estándar de datos de salud FHIR y escrito en Go, ingiere registros a través de la entrada manual y cargas de paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes, y los muestra en una línea de tiempo unificada junto con notas, condiciones, medicamentos, alergias y resultados de laboratorio.

Alojar Fasten en tu propio VPS mantiene los datos de salud personalmente identificables dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un proveedor de historias clínicas SaaS — algo importante dada la sensibilidad de la historia clínica. La base de datos SQLite cifrada, el tiempo de ejecución de Go de un solo binario y el registro por usuario significan que un VPS pequeño puede alojar cómodamente un registro personal o familiar completo.