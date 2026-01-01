Implementar File Browser en un clic.
Gestor de archivos web liviano para navegar, subir y administrar archivos del servidor directamente desde tu navegador.
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Lo que podés crear con File Browser
File Browser es un gestor de archivos web ligero y de código abierto que transforma cualquier directorio de tu servidor en una interfaz de gestión de archivos completa, accesible desde cualquier navegador. Soporta múltiples usuarios con permisos configurables, compartir archivos mediante enlaces públicos, subidas por arrastrar y soltar, y un editor de código integrado, todo sin necesidad de clientes SSH o FTP.
Autoalojar File Browser en tu VPS mantiene los archivos privados y bajo tu control, te permite otorgar acceso seguro a miembros del equipo o clientes a directorios específicos sin exponer las credenciales del servidor, y requiere recursos mínimos para que funcione cómodamente junto a tus otras aplicaciones.
Funciones principales de File Browser
Permisos multiusuario
Creá cuentas de usuario con acceso granular a directorios y permisos basados en roles, para que cada persona solo vea y modifique los archivos que necesita.
Cargas de arrastrar y soltar
Subí archivos individuales, múltiples archivos o carpetas enteras directamente desde el navegador con seguimiento del progreso en tiempo real — no se necesita cliente FTP.
Editor de código integrado
Edite archivos de configuración, scripts y archivos de texto directamente en el navegador sin cambiar a una sesión SSH o editor de texto aparte.
Enlaces públicos para compartir
Generá enlaces de descarga compartibles para archivos o carpetas, permitiéndote enviar contenido a destinatarios externos sin otorgarles acceso al servidor.
Gestión de Archivos
Creá y extraé archivos ZIP y TAR directamente a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad de archivos.
¿Por qué ejecutar File Browser en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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