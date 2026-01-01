Implementá Kestra con instalación en 1 clic.
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite construir, programar y monitorear pipelines de datos y flujos de trabajo de automatización con un editor visual.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kestra
Kestra es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto y basada en eventos, diseñada para ingenieros que necesitan programar, ejecutar y monitorear pipelines complejos sin escribir código de infraestructura repetitivo. Combina una definición de flujo de trabajo declarativa basada en YAML con un editor visual en tiempo real, un gráfico de topología en vivo y la repetición de ejecuciones, lo que la hace accesible para principiantes y lo suficientemente potente para equipos de ingeniería de datos a gran escala.
Alojar Kestra en tu propio VPS te da flujos de trabajo ilimitados, soberanía total de los datos y la capacidad de conectarte a cualquier servicio interno o base de datos sin exponer credenciales a un proveedor SaaS. La biblioteca de plugins integrada cubre más de 400 integraciones listas para usar.
Funciones principales de Kestra
Editor Visual de flujo de trabajo
Cree y edite flujos de trabajo en una vista de topología basada en navegador que se renderiza en vivo a medida que escribe YAML — no se necesita una herramienta de diagramación separada.
Disparadores basados en eventos
Activar flujos de trabajo según programaciones, webhooks, llegadas de archivos, eventos de cola de mensajes o cambios en la base de datos con tipos de activadores integrados.
Más de 400 Plugins
Conéctese a AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, API HTTP y docenas de bases de datos sin escribir código de conector.
Repetición de Ejecución
Reejecutá cualquier ejecución anterior de cualquier tarea, inspeccioná las entradas y salidas en cada paso, y depurá las fallas sin reiniciar todo el pipeline.
Ejecución de Tareas en Paralelo
Ejecute grupos de tareas en paralelo o en secuencia dentro del mismo flujo de trabajo para maximizar el rendimiento y minimizar la latencia de la pipeline de extremo a extremo.
¿Por qué ejecutar Kestra en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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