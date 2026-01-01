Tracktor es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, diseñada para dar a individuos y pequeñas empresas visibilidad total sobre sus vehículos y activos. Ofrece un panel de control limpio y autoalojado para registrar viajes, gestionar vehículos y monitorear la actividad de la flota — sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros.

Construido sobre una pila ligera de Node.js con almacenamiento SQLite, Tracktor es fácil de implementar y requiere recursos mínimos. Los datos de tu flota permanecen en tu propio servidor, dándote control total sobre el acceso, la privacidad y la retención. A los visitantes por primera vez se les solicita registrar una cuenta de administrador, haciendo que la configuración inicial sea sencilla.