Implementá Tracktor con instalación en un clic.
Plataforma de rastreo de vehículos y gestión de flotas de código abierto para monitorear tus vehículos y activos en un solo lugar.
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Lo que podés crear con Tracktor
Tracktor es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, diseñada para dar a individuos y pequeñas empresas visibilidad total sobre sus vehículos y activos. Ofrece un panel de control limpio y autoalojado para registrar viajes, gestionar vehículos y monitorear la actividad de la flota — sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros.
Construido sobre una pila ligera de Node.js con almacenamiento SQLite, Tracktor es fácil de implementar y requiere recursos mínimos. Los datos de tu flota permanecen en tu propio servidor, dándote control total sobre el acceso, la privacidad y la retención. A los visitantes por primera vez se les solicita registrar una cuenta de administrador, haciendo que la configuración inicial sea sencilla.
Funciones principales de Tracktor
Gestión de vehículos
Agregá y organizá toda tu flota en un solo lugar, rastreando cada vehículo con su propio perfil, detalles e historial de actividad.
Registro de viaje
Registrar los viajes con puntos de inicio y fin, distancias y marcas de tiempo para construir un historial preciso del uso del vehículo y las rutas.
Privacidad autoalojada
Todos los datos de la flota se almacenan en tu propio servidor — sin servicios de seguimiento de terceros, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de un proveedor.
Almacenamiento SQLite liviano
Utiliza SQLite para almacenamiento persistente, manteniendo la implementación simple y eficiente en recursos sin requerir un servidor de base de datos separado.
Autenticación de usuario
La autenticación integrada asegura el acceso a los datos de tu flota, y el registro en la primera visita simplifica la configuración inicial.
¿Por qué ejecutar Tracktor en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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