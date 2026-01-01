Implementá Fireshare con instalación de un clic.
Plataforma autohospedada para compartir videos e imágenes de clips de juegos, con links únicos y compartibles, y acceso protegido con contraseña.
Elegí un plan VPS para Fireshare
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con Fireshare
Fireshare es una plataforma de intercambio de medios autoalojada diseñada para compartir clips de juegos, videos e imágenes a través de enlaces únicos y compartibles por elemento. Subí tus grabaciones una vez y compartilas individualmente con amigos o públicamente; cada clip obtiene su propia URL, con protección de contraseña opcional para los elementos que quieras mantener semiprivados.
A diferencia de los servicios de video en la nube, Fireshare se ejecuta completamente en tu propio VPS sin límites de subida, sin marcas de agua y sin necesidad de cuenta para los espectadores. El contenido está organizado por juego, se puede navegar a través de un feed público o privado, y es posible suscribirse vía RSS, dándole a tu audiencia un hogar adecuado para tu contenido de video sin enviarlos a una plataforma de terceros.
Funciones principales de Fireshare
Links compartibles por clip
Cada video e imagen obtiene una URL pública única que podés compartir directamente — sin creación forzada de cuenta ni redireccionamiento a la plataforma para los espectadores.
Compartir protegido con contraseña
Bloqueá clips individuales o todo tu feed detrás de una contraseña para que controles exactamente quién puede ver tu contenido.
Organización basada en juegos
Etiquetá y explorá contenido por título de juego, manteniendo tus clips organizados y facilitando que los espectadores encuentren material de un juego específico.
Soporte para Feed RSS
Fireshare genera feeds RSS para que los seguidores puedan suscribirse y recibir notificaciones cada vez que publiques nuevos clips o imágenes.
Transcodificación de video integrada
La transcodificación basada en CPU procesa las cargas automáticamente en formatos optimizados para la web, para que los clips se reproduzcan sin problemas en cualquier navegador sin necesidad de conversión manual.
¿Por qué ejecutar Fireshare en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Lanzamiento local, crecimiento global
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