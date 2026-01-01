Fireshare es una plataforma de intercambio de medios autoalojada diseñada para compartir clips de juegos, videos e imágenes a través de enlaces únicos y compartibles por elemento. Subí tus grabaciones una vez y compartilas individualmente con amigos o públicamente; cada clip obtiene su propia URL, con protección de contraseña opcional para los elementos que quieras mantener semiprivados.

A diferencia de los servicios de video en la nube, Fireshare se ejecuta completamente en tu propio VPS sin límites de subida, sin marcas de agua y sin necesidad de cuenta para los espectadores. El contenido está organizado por juego, se puede navegar a través de un feed público o privado, y es posible suscribirse vía RSS, dándole a tu audiencia un hogar adecuado para tu contenido de video sin enviarlos a una plataforma de terceros.