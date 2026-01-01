Milvus es la base de datos vectorial open-source más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar embeddings de alta dimensionalidad generados por modelos de machine learning. Soporta índices HNSW, IVF y DiskANN, búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta de sub-milisegundos. Esta plantilla hace el deploy de la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz web Attu para gestión visual.

Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene los embeddings propietarios y los datos sensibles de los usuarios dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costos por consulta de los servicios administrados de bases de datos vectoriales.