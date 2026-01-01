Implementá Milvus en un clic.
Base de datos vectorial open-source diseñada para apps de IA que busca miles de millones de embeddings con latencia de sub-milisegundos.
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Lo que podés crear con Milvus
Milvus es la base de datos vectorial open-source más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar embeddings de alta dimensionalidad generados por modelos de machine learning. Soporta índices HNSW, IVF y DiskANN, búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta de sub-milisegundos. Esta plantilla hace el deploy de la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz web Attu para gestión visual.
Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene los embeddings propietarios y los datos sensibles de los usuarios dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costos por consulta de los servicios administrados de bases de datos vectoriales.
Funciones principales de Milvus
Búsqueda a escala de miles de millones
Indexar y consultar billones de vectores con latencia de sub-milisegundos usando índices HNSW, IVF o DiskANN.
Búsqueda Híbrida
Combiná vectores densos, vectores dispersos y filtros de metadatos en una sola consulta para una recuperación de IA más precisa.
Infraestructura lista para RAG
Almacenar incrustaciones de documentos y recuperar contexto relevante para LLMs, potenciando chatbots precisos y sistemas de preguntas y respuestas.
Attu Interfaz de Usuario Web
Gestioná colecciones, ejecutá consultas y monitoreá el estado del clúster a través de una consola de administración integrada basada en navegador.
SDKs Multilenguaje
Clientes oficiales para Python, Java, Go y Node.js, además de las API REST y gRPC, se integran con cualquier pila de IA.
¿Por qué ejecutar Milvus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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