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Base de datos vectorial open-source diseñada para apps de IA que busca miles de millones de embeddings con latencia de sub-milisegundos.

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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Milvus

Milvus es la base de datos vectorial open-source más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar embeddings de alta dimensionalidad generados por modelos de machine learning. Soporta índices HNSW, IVF y DiskANN, búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta de sub-milisegundos. Esta plantilla hace el deploy de la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz web Attu para gestión visual.

Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene los embeddings propietarios y los datos sensibles de los usuarios dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costos por consulta de los servicios administrados de bases de datos vectoriales.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Milvus

Búsqueda a escala de miles de millones

Indexar y consultar billones de vectores con latencia de sub-milisegundos usando índices HNSW, IVF o DiskANN.

Búsqueda Híbrida

Combiná vectores densos, vectores dispersos y filtros de metadatos en una sola consulta para una recuperación de IA más precisa.

Infraestructura lista para RAG

Almacenar incrustaciones de documentos y recuperar contexto relevante para LLMs, potenciando chatbots precisos y sistemas de preguntas y respuestas.

Attu Interfaz de Usuario Web

Gestioná colecciones, ejecutá consultas y monitoreá el estado del clúster a través de una consola de administración integrada basada en navegador.

SDKs Multilenguaje

Clientes oficiales para Python, Java, Go y Node.js, además de las API REST y gRPC, se integran con cualquier pila de IA.

¿Por qué ejecutar Milvus en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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