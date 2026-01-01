Screego es un servidor de código abierto para compartir pantalla que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para streaming de baja latencia e incluye un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen con éxito a través de firewalls corporativos restrictivos y NAT simétrico — eliminando la razón más común por la que la función de compartir pantalla falla en otras herramientas.

Implementar Screego en tu propio VPS te da un punto final permanente para compartir pantalla bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reuniones, sin costos de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido que se comparte. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de plugins ni descargas.