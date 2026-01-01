Implementá Screego con un solo clic.
Servidor de pantalla compartida autoalojado con un relé TURN incorporado para conexiones WebRTC confiables a través de cualquier firewall.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Screego
Screego es un servidor de código abierto para compartir pantalla que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para streaming de baja latencia e incluye un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen con éxito a través de firewalls corporativos restrictivos y NAT simétrico — eliminando la razón más común por la que la función de compartir pantalla falla en otras herramientas.
Implementar Screego en tu propio VPS te da un punto final permanente para compartir pantalla bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reuniones, sin costos de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido que se comparte. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de plugins ni descargas.
Funciones principales de Screego
Relé TURN Integrado
Screego incluye un servidor TURN/STUN para que las conexiones WebRTC funcionen a través de firewalls corporativos y NAT simétrico sin necesidad de un servicio de retransmisión externo.
Integración sin plugins
Los espectadores se unen a las salas a través de un enlace compartido en cualquier navegador moderno; no se requiere extensión, descarga de cliente ni registro de cuenta.
Múltiples Salas Simultáneas
Ejecutá cualquier cantidad de sesiones de pantalla compartida independientes simultáneamente, cada una con su propio enlace de invitación y transmisión aislada.
Sin límites de capacidad
Aloje sesiones ilimitadas con participantes ilimitados — la capacidad está determinada por los recursos de su VPS, no por un nivel de precios.
Métricas de Prometheus
Exponer un endpoint /metrics para el scraping de Prometheus para rastrear salas activas, conexiones TURN y el ancho de banda de retransmisión a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar Screego en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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