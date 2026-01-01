Implementá Convos con instalación en 1 clic.
Cliente de IRC moderno basado en navegador que te mantiene conectado de forma persistente a redes de chat desde cualquier dispositivo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Convos
Convos es un cliente de IRC completamente autoalojado y siempre activo que funciona en tu servidor y se mantiene conectado a las redes de IRC las 24 horas. A diferencia de los clientes de IRC tradicionales que se desconectan cuando los cerrás, Convos mantiene conexiones persistentes para que nunca te pierdas un mensaje, incluso cuando tus dispositivos están desconectados.
Accedé a tus conversaciones de IRC desde cualquier navegador sin instalar software. Convos almacena tu historial de chat completo, es compatible con múltiples usuarios y redes, y ofrece una interfaz limpia y moderna diseñada tanto para usuarios casuales como para comunidades de IRC de larga data. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos y el acceso de los usuarios.
Funciones principales de Convos
Conexiones siempre activas
Convos se ejecuta en tu VPS 24/7, manteniéndose conectado a las redes IRC para que los mensajes sean capturados y te estén esperando cada vez que te conectes.
Historial completo del chat
Todos los mensajes se guardan en el servidor y están disponibles desde cualquier navegador, lo que te permite tener un historial de búsqueda en todos los canales y conversaciones.
Soporte multired
Conectate a múltiples redes IRC simultáneamente y gestioná todos los canales y mensajes directos desde una única interfaz unificada.
Sin instalación de software
Accedé a tu cliente de IRC completamente a través de un navegador — no se requiere ninguna aplicación de escritorio, plugin o configuración en ningún dispositivo que uses.
Listo para multiusuario
Invita a miembros del equipo o amigos para compartir tu instancia de Convos, cada uno con sus propias cuentas independientes y configuraciones de red.
¿Por qué ejecutar Convos en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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