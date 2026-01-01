Convos es un cliente de IRC completamente autoalojado y siempre activo que funciona en tu servidor y se mantiene conectado a las redes de IRC las 24 horas. A diferencia de los clientes de IRC tradicionales que se desconectan cuando los cerrás, Convos mantiene conexiones persistentes para que nunca te pierdas un mensaje, incluso cuando tus dispositivos están desconectados.

Accedé a tus conversaciones de IRC desde cualquier navegador sin instalar software. Convos almacena tu historial de chat completo, es compatible con múltiples usuarios y redes, y ofrece una interfaz limpia y moderna diseñada tanto para usuarios casuales como para comunidades de IRC de larga data. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos y el acceso de los usuarios.