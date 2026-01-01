Implementá ZeroNote con instalación en un clic.
App unificada y encriptada para notas, contraseñas, marcadores y 2FA con encriptación AES del lado del cliente de conocimiento cero.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ZeroNote
ZeroNote es una aplicación de productividad unificada autoalojada que consolida la toma de notas, la gestión de contraseñas, los marcadores y los códigos de autenticación de dos factores en una única aplicación cifrada. Utiliza cifrado AES del lado del cliente con una arquitectura de conocimiento cero — el servidor nunca ve tus datos sin cifrar, solo tu dispositivo puede descifrarlos.
Autoalojar ZeroNote en un VPS combina cuatro herramientas separadas en un único servicio privado y cifrado que controlás por completo. El almacenamiento SQLite con prioridad sin conexión garantiza que los datos estén siempre disponibles sin conexión a internet, el etiquetado automático inteligente mantiene los elementos organizados automáticamente, y la sincronización opcional P2P o S3 extiende la disponibilidad en todos los dispositivos.
Funciones principales de ZeroNote
Cifrado de conocimiento cero
El cifrado AES del lado del cliente asegura que tus notas, contraseñas y códigos 2FA estén cifrados antes de salir de tu dispositivo.
Herramienta unificada
Reemplazá el gestor de contraseñas, la aplicación de notas, el gestor de marcadores y el autenticador 2FA individuales por una única aplicación autoalojada.
Almacenamiento con prioridad offline
Los datos se almacenan en SQLite localmente para que tu bóveda permanezca accesible incluso sin una conexión a internet activa.
Etiquetado automático inteligente
Las etiquetas inteligentes categorizan automáticamente las entradas según el tipo de contenido y las palabras clave, manteniendo tu bóveda organizada sin esfuerzo manual.
Sincronización P2P y S3
Sincronizá opcionalmente tu bóveda encriptada entre dispositivos usando sincronización peer-to-peer o tu propio bucket de almacenamiento compatible con S3.
¿Por qué ejecutar ZeroNote en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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