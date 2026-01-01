ZeroNote es una aplicación de productividad unificada autoalojada que consolida la toma de notas, la gestión de contraseñas, los marcadores y los códigos de autenticación de dos factores en una única aplicación cifrada. Utiliza cifrado AES del lado del cliente con una arquitectura de conocimiento cero — el servidor nunca ve tus datos sin cifrar, solo tu dispositivo puede descifrarlos.

Autoalojar ZeroNote en un VPS combina cuatro herramientas separadas en un único servicio privado y cifrado que controlás por completo. El almacenamiento SQLite con prioridad sin conexión garantiza que los datos estén siempre disponibles sin conexión a internet, el etiquetado automático inteligente mantiene los elementos organizados automáticamente, y la sincronización opcional P2P o S3 extiende la disponibilidad en todos los dispositivos.