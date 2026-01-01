Implementá Vault con instalación en 1 clic.
Plataforma de gestión de secretos estándar de la industria para almacenar, acceder y rotar de forma segura credenciales y certificados sensibles.
Elegí un plan VPS para Vault
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Vault
HashiCorp Vault es una plataforma de gestión de secretos basada en identidad que centraliza el control sobre datos sensibles — claves API, contraseñas de bases de datos, certificados y tokens — en toda tu infraestructura. En lugar de dispersar las credenciales en archivos de configuración y variables de entorno, Vault proporciona una única fuente confiable con registro de auditoría completo de cada evento de acceso.
Vault soporta secretos dinámicos generados bajo demanda y revocados automáticamente después de su uso, reduciendo drásticamente la exposición por credenciales filtradas o de larga duración. Autoalojar Vault en un VPS mantiene tu infraestructura de secretos completamente bajo tu control — ningún proveedor de la nube tiene acceso a tus claves, registros de auditoría o las aplicaciones que protegen.
Funciones principales de Vault
Secretos dinámicos
Generá credenciales de corta duración para bases de datos y servicios en la nube a demanda — revocadas automáticamente después de un TTL configurable, eliminando el riesgo de secretos filtrados de larga duración.
Cifrado como servicio
Cifre y descifre datos de aplicaciones a través de la API de Vault sin gestionar directamente las claves criptográficas, manteniendo los datos sensibles protegidos sin cambios en su capa de almacenamiento.
Registro de auditoría completo
Cada lectura, escritura y eliminación de secretos queda registrada con la identidad completa y el detalle de la fecha y hora, lo que proporciona un rastro inalterable para auditorías de cumplimiento e investigaciones de incidentes.
Múltiples métodos de autenticación
Autenticate a través de tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM o cuentas de servicio de Kubernetes, integrando Vault en tus pipelines de identidad y despliegue existentes.
Leasing de secretos y TTLs
Los secretos se emiten con valores de tiempo de vida y pueden renovarse o revocarse programáticamente, lo que le brinda un control de ciclo de vida detallado sobre cada credencial que Vault administra.
¿Por qué ejecutar Vault en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.