Evolution API es una plataforma de código abierto que ofrece una API REST completa para la automatización de mensajería de WhatsApp. Desarrollada sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real, todo sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no sean de la API de la Nube.

Alojar Evolution API en tu propio VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos y eliminando los costos por mensaje que hacen que los proveedores comerciales sean caros a escala. La base de datos PostgreSQL y la caché de Redis incluidas proporcionan persistencia confiable y manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.