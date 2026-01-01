Implementá Evolution API con instalación en un clic.
Gateway de la API de WhatsApp Business de código abierto para construir chatbots, automatizaciones e integraciones de mensajería con clientes.
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Lo que podés crear con Evolution API
Evolution API es una plataforma de código abierto que ofrece una API REST completa para la automatización de mensajería de WhatsApp. Desarrollada sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real, todo sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no sean de la API de la Nube.
Alojar Evolution API en tu propio VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos y eliminando los costos por mensaje que hacen que los proveedores comerciales sean caros a escala. La base de datos PostgreSQL y la caché de Redis incluidas proporcionan persistencia confiable y manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.
Funciones principales de Evolution API
Gestión de Multiinstancia
Conectá y gestioná múltiples números de WhatsApp desde una única implementación, con cada instancia aislada y controlable de forma independiente a través de la API.
Integraciones de Chatbot
Los conectores nativos para Typebot, Chatwoot y OpenAI permiten la creación de chatbots sin código y conversaciones automatizadas impulsadas por IA en WhatsApp.
Sistema de Eventos Webhook
Los webhooks en tiempo real entregan eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación en el momento en que ocurren, lo que permite respuestas automáticas instantáneas.
Automatización de flujos de trabajo
Compatible con n8n y otras plataformas de automatización, lo que permite crear flujos de trabajo de mensajería complejos de varios pasos sin necesidad de código personalizado.
API RESTful
Una API HTTP/JSON limpia con autenticación por código QR facilita la integración de la mensajería de WhatsApp en cualquier aplicación o servicio.
¿Por qué ejecutar Evolution API en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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