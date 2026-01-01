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Lo que podés crear con Evolution API

Evolution API es una plataforma de código abierto que ofrece una API REST completa para la automatización de mensajería de WhatsApp. Desarrollada sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real, todo sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no sean de la API de la Nube.

Alojar Evolution API en tu propio VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos y eliminando los costos por mensaje que hacen que los proveedores comerciales sean caros a escala. La base de datos PostgreSQL y la caché de Redis incluidas proporcionan persistencia confiable y manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Evolution API

Gestión de Multiinstancia

Conectá y gestioná múltiples números de WhatsApp desde una única implementación, con cada instancia aislada y controlable de forma independiente a través de la API.

Integraciones de Chatbot

Los conectores nativos para Typebot, Chatwoot y OpenAI permiten la creación de chatbots sin código y conversaciones automatizadas impulsadas por IA en WhatsApp.

Sistema de Eventos Webhook

Los webhooks en tiempo real entregan eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación en el momento en que ocurren, lo que permite respuestas automáticas instantáneas.

Automatización de flujos de trabajo

Compatible con n8n y otras plataformas de automatización, lo que permite crear flujos de trabajo de mensajería complejos de varios pasos sin necesidad de código personalizado.

API RESTful

Una API HTTP/JSON limpia con autenticación por código QR facilita la integración de la mensajería de WhatsApp en cualquier aplicación o servicio.

¿Por qué ejecutar Evolution API en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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