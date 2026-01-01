Verdaccio es un registro npm privado, ligero y de código abierto que permite a los equipos publicar paquetes internos y actuar como proxy del registro npm público. A diferencia de los registros alojados que cobran por puesto o imponen límites de velocidad, Verdaccio se ejecuta completamente en tu propia infraestructura, brindándote una caché local rápida de paquetes npm junto con un almacenamiento seguro para tus módulos privados de JavaScript.

El autoalojamiento con Verdaccio elimina la dependencia de tus pipelines de compilación de la disponibilidad externa de npm, acelera las instalaciones mediante el almacenamiento en caché local y mantiene el código propietario fuera de los registros públicos. Es totalmente compatible con npm, Yarn y pnpm sin necesidad de cambios en la configuración del lado del cliente, más allá de apuntar a la URL de tu registro.