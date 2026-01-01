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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Verdaccio

Verdaccio es un registro npm privado, ligero y de código abierto que permite a los equipos publicar paquetes internos y actuar como proxy del registro npm público. A diferencia de los registros alojados que cobran por puesto o imponen límites de velocidad, Verdaccio se ejecuta completamente en tu propia infraestructura, brindándote una caché local rápida de paquetes npm junto con un almacenamiento seguro para tus módulos privados de JavaScript.

El autoalojamiento con Verdaccio elimina la dependencia de tus pipelines de compilación de la disponibilidad externa de npm, acelera las instalaciones mediante el almacenamiento en caché local y mantiene el código propietario fuera de los registros públicos. Es totalmente compatible con npm, Yarn y pnpm sin necesidad de cambios en la configuración del lado del cliente, más allá de apuntar a la URL de tu registro.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Verdaccio

Publicación de paquetes privados

Publicar y distribuir paquetes npm internos dentro de tu equipo sin exponerlos al registro público.

npm proxy y caché

Replica automáticamente los paquetes npm públicos de forma local para que las instalaciones sigan siendo rápidas y confiables, incluso cuando npm no esté disponible.

npm, Yarn, pnpm compatible

Funciona de forma inmediata con todos los principales gestores de paquetes de JavaScript — no se requieren plugins o wrappers de cliente especiales.

Autenticación integrada

Gestionar el acceso de usuarios con autenticación basada en htpasswd para controlar quién puede publicar o instalar paquetes.

UI web incluida

Explorá paquetes, inspeccioná versiones y buscá en tu registro a través de una interfaz web limpia e integrada.

Ecosistema de plugins

Amplíe el almacenamiento, la autenticación y el middleware a través de un completo sistema de plugins para integrarse con S3, LDAP o flujos de trabajo personalizados.

¿Por qué ejecutar Verdaccio en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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