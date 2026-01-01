Implementá Verdaccio con una instalación de un clic.
Registro proxy npm privado liviano para publicar, almacenar en caché y administrar paquetes JavaScript dentro de tu equipo.
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Lo que podés crear con Verdaccio
Verdaccio es un registro npm privado, ligero y de código abierto que permite a los equipos publicar paquetes internos y actuar como proxy del registro npm público. A diferencia de los registros alojados que cobran por puesto o imponen límites de velocidad, Verdaccio se ejecuta completamente en tu propia infraestructura, brindándote una caché local rápida de paquetes npm junto con un almacenamiento seguro para tus módulos privados de JavaScript.
El autoalojamiento con Verdaccio elimina la dependencia de tus pipelines de compilación de la disponibilidad externa de npm, acelera las instalaciones mediante el almacenamiento en caché local y mantiene el código propietario fuera de los registros públicos. Es totalmente compatible con npm, Yarn y pnpm sin necesidad de cambios en la configuración del lado del cliente, más allá de apuntar a la URL de tu registro.
Funciones principales de Verdaccio
Publicación de paquetes privados
Publicar y distribuir paquetes npm internos dentro de tu equipo sin exponerlos al registro público.
npm proxy y caché
Replica automáticamente los paquetes npm públicos de forma local para que las instalaciones sigan siendo rápidas y confiables, incluso cuando npm no esté disponible.
npm, Yarn, pnpm compatible
Funciona de forma inmediata con todos los principales gestores de paquetes de JavaScript — no se requieren plugins o wrappers de cliente especiales.
Autenticación integrada
Gestionar el acceso de usuarios con autenticación basada en htpasswd para controlar quién puede publicar o instalar paquetes.
UI web incluida
Explorá paquetes, inspeccioná versiones y buscá en tu registro a través de una interfaz web limpia e integrada.
Ecosistema de plugins
Amplíe el almacenamiento, la autenticación y el middleware a través de un completo sistema de plugins para integrarse con S3, LDAP o flujos de trabajo personalizados.
¿Por qué ejecutar Verdaccio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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