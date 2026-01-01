RSSHub es la red RSS open source más grande del mundo, que soporta más de 5.000 rutas para plataformas que dejaron de ofrecer feeds RSS nativos — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub y muchas más. Con más de 41.000 estrellas en GitHub y contribuciones de más de 1.300 desarrolladores, se ha convertido en la solución de referencia para mantener la web abierta suscriptible.

Autoalojar RSSHub significa que tus hábitos de consumo de contenido se mantienen privados — todas las solicitudes de feeds se originan desde tu propio servidor en lugar de instancias públicas que podrían registrar consultas. El caché de Redis mantiene los feeds accedidos con frecuencia rápidos y reduce la carga en los sitios web de origen.