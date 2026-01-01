Implementá RSSHub en un clic.
Generador de feeds RSS de código abierto que permite suscribirse a cualquier sitio web, desde redes sociales hasta GitHub y más allá.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con RSSHub
RSSHub es la red RSS open source más grande del mundo, que soporta más de 5.000 rutas para plataformas que dejaron de ofrecer feeds RSS nativos — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub y muchas más. Con más de 41.000 estrellas en GitHub y contribuciones de más de 1.300 desarrolladores, se ha convertido en la solución de referencia para mantener la web abierta suscriptible.
Autoalojar RSSHub significa que tus hábitos de consumo de contenido se mantienen privados — todas las solicitudes de feeds se originan desde tu propio servidor en lugar de instancias públicas que podrían registrar consultas. El caché de Redis mantiene los feeds accedidos con frecuencia rápidos y reduce la carga en los sitios web de origen.
Funciones principales de RSSHub
Más de 5.000 Rutas de Contenido
Cubre cientos de plataformas, incluyendo redes sociales, sitios de noticias, GitHub, e-commerce y publicaciones especializadas — si tiene una página, RSSHub puede convertirla en un feed.
Feeds de Redes Sociales
Generar feeds RSS de Instagram, Twitter, TikTok y YouTube sin crear cuentas ni otorgar acceso a tus credenciales a aplicaciones de terceros.
Caché de Redis
La integración de Redis incorporada ofrece respuestas rápidas de feed para rutas de acceso frecuente, mientras reduce las solicitudes repetidas a los sitios web de origen.
Navegación con privacidad ante todo
Seguí cualquier fuente de contenido a través de tu lector de feeds sin compartir tus hábitos de lectura con plataformas comerciales o servicios de agregación.
Integración de Automatización
Conectá los feeds de RSSHub a n8n, Zapier o Home Assistant para activar flujos de trabajo cada vez que se publique contenido nuevo en cualquier plataforma compatible.
¿Por qué ejecutar RSSHub en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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