Deploy qBittorrent in one click installation.
Free, open-source BitTorrent client with a full-featured web interface and RSS-based automated downloading.
ElegÃ un plan VPS para qBittorrent
Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s
Lo que podÃ©s crear con qBittorrent
qBittorrent is a free, open-source BitTorrent client that delivers professional-grade features without advertisements, bundled software, or privacy-compromising telemetry. Originally built as a lightweight alternative to bloated commercial torrent clients, it combines sequential downloading, bandwidth scheduling, IP filtering, and an integrated search engine in a clean interface.
Running qBittorrent on a VPS provides always-on downloading and seeding with datacenter-grade bandwidth, removes the impact on home network performance during large transfers, and integrates seamlessly with media automation tools like Sonarr, Radarr, and Lidarr for hands-free library management.
Funciones principales de qBittorrent
Browser-Based Web UI
Manage torrents from any device through a full-featured web interface that mirrors the desktop experience without installing extra software.
RSS Automation
Subscribe to RSS feeds and define download rules so new releases matching your criteria are fetched automatically without manual searching.
Sequential Downloading
Download files in order so media can be previewed while the rest of the torrent is still transferring, useful for large video files.
Privacy Controls
Built-in IP filtering, encryption options, and zero telemetry keep your download activity private without relying on third-party add-ons.
Automation Integration
REST API and category-based path routing connect qBittorrent directly to Sonarr, Radarr, and Lidarr for fully automated media pipelines.
Â¿Por quÃ© ejecutar qBittorrent en Hostinger?
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.
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ContactÃ© al soporte de Hostinger despuÃ©s de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedÃ© mÃ¡s que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increÃblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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