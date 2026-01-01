Implementá Kaneo con instalación en un clic.
Herramienta de gestión de proyectos de código abierto diseñada para la simplicidad, con tableros Kanban, seguimiento de tareas e integración con GitHub.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kaneo
Kaneo es una aplicación de gestión de proyectos autoalojada que se enfoca en proporcionar lo que los equipos necesitan sin complejidades innecesarias. Organiza el trabajo a través de proyectos, tareas y tableros kanban, con colaboración en tiempo real a través de conexiones WebSocket para que los miembros del equipo vean las actualizaciones sin necesidad de recargar la página.
A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos empresariales que añaden capas de funcionalidades poco utilizadas, Kaneo está construido alrededor de una interfaz minimalista. Se integra con repositorios de GitHub para vincular los cambios de código a las tareas del proyecto, y es compatible con GitHub OAuth para que los equipos puedan autenticarse con cuentas de desarrollador existentes. Todos los datos del proyecto se almacenan en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.
Funciones principales de Kaneo
Tableros de Tareas Kanban
Visualizá el trabajo del proyecto como tarjetas de tareas movibles a través de columnas de flujo de trabajo, dándole a todo el equipo una vista compartida de lo que está en progreso y lo que está terminado.
Integración con GitHub
Conectá repositorios de GitHub a proyectos y sincronizá la actividad del código directamente en la línea de tiempo del proyecto sin cambiar de herramientas.
Colaboración en tiempo real
Las conexiones WebSocket envían actualizaciones del tablero a todos los miembros activos del equipo al instante, por lo que el tablero siempre refleja el estado actual sin necesidad de actualizar manualmente.
Inicio de sesión con GitHub OAuth
Los miembros del equipo inician sesión con sus cuentas de GitHub existentes, eliminando la necesidad de gestionar un conjunto de credenciales separado para la herramienta del proyecto.
Mínimo por su diseño
Kaneo ofrece solo las funcionalidades que los equipos realmente usan — proyectos, tareas y tableros — sin la sobrecarga de configuración de las alternativas de nivel empresarial.
¿Por qué ejecutar Kaneo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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