Rundeck es el motor de automatización de runbooks de código abierto mantenido por PagerDuty. Transforma scripts operativos, comandos ad-hoc y procedimientos complejos de varios pasos en trabajos versionados que cualquier miembro del equipo puede ejecutar de forma segura desde una interfaz de usuario web, una API o una integración de chat, sin necesidad de entregar claves SSH o credenciales de producción.

Alojar Rundeck en tu propio VPS mantiene las definiciones de trabajos, el historial de ejecución y los inventarios de nodos bajo tu control. Los ingenieros de operaciones, soporte y guardia obtienen un único lugar auditado para activar despliegues, reiniciar servicios, rotar claves y resolver incidentes, convirtiendo el conocimiento tribal en automatización reutilizable y con alcance de permisos.