Implementá Rundeck con instalación en un clic.
Automatización de runbooks de código abierto que convierte scripts y flujos de trabajo en operaciones de autoservicio para cualquier equipo.
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Lo que podés crear con Rundeck
Rundeck es el motor de automatización de runbooks de código abierto mantenido por PagerDuty. Transforma scripts operativos, comandos ad-hoc y procedimientos complejos de varios pasos en trabajos versionados que cualquier miembro del equipo puede ejecutar de forma segura desde una interfaz de usuario web, una API o una integración de chat, sin necesidad de entregar claves SSH o credenciales de producción.
Alojar Rundeck en tu propio VPS mantiene las definiciones de trabajos, el historial de ejecución y los inventarios de nodos bajo tu control. Los ingenieros de operaciones, soporte y guardia obtienen un único lugar auditado para activar despliegues, reiniciar servicios, rotar claves y resolver incidentes, convirtiendo el conocimiento tribal en automatización reutilizable y con alcance de permisos.
Funciones principales de Rundeck
Trabajos de autoservicio
Envuelva scripts y comandos de shell como trabajos parametrizados para que los no ingenieros puedan ejecutar de forma segura tareas operativas comunes desde una interfaz de usuario web.
Acceso basado en roles
Las políticas ACL granulares controlan quién puede leer, ejecutar, editar o eliminar cada trabajo, proyecto y nodo — ideal para delegar acceso seguro.
Orquestación de flujos de trabajo
Encadená pasos a través de cientos de nodos remotos con lógica condicional, manejadores de errores y ejecución paralela desde un único flujo de trabajo.
Historial de auditoría y ejecución
Every job run is logged with full output, parameters, and the user who triggered it, giving you a complete operational audit trail.
API y webhooks
Dispará trabajos desde pipelines de CI/CD, alertas de monitoreo o chatops con una API REST completa, receptores de webhooks y un cliente CLI.
Ecosistema de plugins
Extendé Rundeck con plugins integrados y de la comunidad para AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira y docenas de otras integraciones.
¿Por qué ejecutar Rundeck en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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