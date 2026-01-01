RomM es una plataforma integral de gestión de ROM autoalojada que transforma archivos de juegos dispersos en una biblioteca organizada y con capacidad de búsqueda. Enriquece automáticamente tu colección con carátulas, capturas de pantalla y descripciones de IGDB y MobyGames, compatible con cientos de plataformas, desde clásicos de arcade hasta consolas modernas.

Alojar RomM por tu cuenta significa que tu colección de juegos permanece en tu propia infraestructura — sin preocupaciones por los términos de servicio del almacenamiento en la nube, sin limitaciones de ancho de banda y sin tarifas mensuales. Vos controlás quién tiene acceso, y tu biblioteca crece sin límites a medida que agregás nuevas plataformas o completás colecciones.