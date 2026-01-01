Implementá RomM en 1 clic.
Gestor de ROMs autoalojado que organiza colecciones de juegos retro con metadatos, carátulas y jugabilidad basada en navegador.
Elegí un plan VPS para RomM
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con RomM
RomM es una plataforma integral de gestión de ROM autoalojada que transforma archivos de juegos dispersos en una biblioteca organizada y con capacidad de búsqueda. Enriquece automáticamente tu colección con carátulas, capturas de pantalla y descripciones de IGDB y MobyGames, compatible con cientos de plataformas, desde clásicos de arcade hasta consolas modernas.
Alojar RomM por tu cuenta significa que tu colección de juegos permanece en tu propia infraestructura — sin preocupaciones por los términos de servicio del almacenamiento en la nube, sin limitaciones de ancho de banda y sin tarifas mensuales. Vos controlás quién tiene acceso, y tu biblioteca crece sin límites a medida que agregás nuevas plataformas o completás colecciones.
Funciones principales de RomM
Metadatos automáticos
Obtiene carátulas, capturas de pantalla y descripciones de IGDB y MobyGames, eliminando horas de catalogación manual para colecciones grandes.
Juego basado en navegador
Jugá directamente en el navegador a través de EmulatorJS y RuffleRS sin instalar emuladores en cada dispositivo.
Compatibilidad multiplataforma
Organiza colecciones que abarcan NES, SNES, PlayStation, arcade y cientos de otras plataformas bajo una interfaz unificada.
Permisos de Usuario
Los controles de acceso granulares te permiten compartir tu biblioteca con familiares o amigos mientras mantenés las funciones administrativas restringidas.
Agrupación de juegos multiarchivo
Detecta y agrupa automáticamente títulos de varios discos, variantes regionales y revisiones para que cada juego aparezca como una única entrada.
¿Por qué ejecutar RomM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.