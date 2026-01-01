Implementá GitIngest con instalación en un clic.
Herramienta para desarrolladores que convierte repositorios de Git en formatos de texto optimizados, listos para el análisis de IA y LLM.
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Lo que podés crear con GitIngest
GitIngest conecta bases de código tradicionales y flujos de trabajo de desarrollo asistidos por IA al transformar repositorios Git completos en texto estructurado y eficiente en tokens que los modelos de lenguaje pueden procesar de manera efectiva. Extrae código con formato inteligente, respeta los patrones de gitignore y proporciona estimaciones de conteo de tokens para que los desarrolladores puedan planificar los costos de la API antes de enviar extracciones grandes.
El autoalojamiento de GitIngest asegura que el código fuente propietario nunca pase por servidores externos. A diferencia del servicio público, tu propia instancia no impone límites de solicitudes, lo que permite el procesamiento ilimitado de repositorios para equipos con grandes necesidades de desarrollo asistido por IA.
Funciones principales de GitIngest
Conversión de repositorio a LLM
Transforma repositorios Git completos en texto estructurado optimizado para modelos de lenguaje, preservando el contexto del código sin copiar y pegar manualmente.
Estimación de recuento de tokens
Muestra el recuento de tokens y las estadísticas del tamaño del extracto antes de enviarlo a una API de LLM, lo que ayuda a estimar los costos de antemano.
Soporte para repositorios privados
La integración de tokens de acceso personal de GitHub permite el procesamiento seguro de repositorios privados y propietarios.
Extracción selectiva
Extraé directorios o módulos específicos para un análisis de IA enfocado en lugar de enviar una base de código grande y completa.
Filtrado inteligente
Excluye automáticamente los archivos binarios y respeta los patrones de gitignore para producir una salida de texto limpia y relevante.
¿Por qué ejecutar GitIngest en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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