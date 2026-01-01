Implementá Cloudflared en un solo clic.
Daemon de Cloudflare Tunnel que expone servicios de forma segura a internet sin abrir puertos de firewall.
Elegí un plan VPS para Cloudflared
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Cloudflared
Cloudflared es el daemon cliente de Cloudflare Tunnel, creando conexiones cifradas solo de salida desde tu VPS a la red de borde de Cloudflare. Al enrutar todo el tráfico a través de Cloudflare antes de que llegue a tu origen, obtenés protección DDoS integrada y cobertura WAF sin necesidad de abrir puertos de firewall de entrada ni exponer la dirección IP de tu servidor.
Alojar el daemon de Cloudflared en un VPS por tu cuenta proporciona un túnel estable y siempre activo que no está sujeto a las limitaciones de fiabilidad de las conexiones a internet domésticas. Tus tokens de Cloudflare y la configuración del túnel se almacenan en una infraestructura que vos controlás, y la interfaz de usuario web incluida facilita la configuración inicial y la gestión continua sin necesidad de usar la línea de comandos.
Funciones principales de Cloudflared
No se necesitan puertos de entrada
Todas las conexiones se originan salientes desde su servidor, eliminando la necesidad de abrir reglas de firewall o configurar el reenvío de puertos NAT.
Protección de IP de origen
El tráfico llega a tu servidor solo a través de Cloudflare, ocultando la IP de tu VPS de escáneres e intentos de ataque directo.
Protección DDoS integrada
Cloudflare absorbe los ataques volumétricos en el borde antes de que cualquier tráfico llegue a tu servidor de origen.
Integración de Confianza Cero
Emparejá túneles con Cloudflare Access para aplicar autenticación basada en identidad en cualquier servicio interno sin una VPN.
Configuración basada en la web
Administrá los tokens y las rutas del túnel a través de una interfaz web incluida sin necesidad de usar la línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Cloudflared en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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