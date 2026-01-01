Cloudflared es el daemon cliente de Cloudflare Tunnel, creando conexiones cifradas solo de salida desde tu VPS a la red de borde de Cloudflare. Al enrutar todo el tráfico a través de Cloudflare antes de que llegue a tu origen, obtenés protección DDoS integrada y cobertura WAF sin necesidad de abrir puertos de firewall de entrada ni exponer la dirección IP de tu servidor.

Alojar el daemon de Cloudflared en un VPS por tu cuenta proporciona un túnel estable y siempre activo que no está sujeto a las limitaciones de fiabilidad de las conexiones a internet domésticas. Tus tokens de Cloudflare y la configuración del túnel se almacenan en una infraestructura que vos controlás, y la interfaz de usuario web incluida facilita la configuración inicial y la gestión continua sin necesidad de usar la línea de comandos.