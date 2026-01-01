Implementá Homebridge con instalación en un clic.
Bridge de HomeKit liviano que conecta dispositivos smart home que no son de Apple a Siri y a la app Casa de Apple mediante plugins.
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Lo que podés crear con Homebridge
Homebridge es un servidor liviano de Node.js que emula la API de HomeKit de iOS, lo que permite el control por Siri y la integración con la app Casa para miles de dispositivos que no son compatibles de forma nativa con el ecosistema de Apple. Con más de 2.000 plugins desarrollados por la comunidad, conecta luces inteligentes, termostatos, cámaras y sistemas de seguridad de marcas como Ring, Nest, TP-Link y Tuya en una experiencia unificada de HomeKit.
Ejecutar Homebridge en un VPS garantiza disponibilidad 24/7 para tus automatizaciones de HomeKit, independientemente de las condiciones de energía o red locales, con una configuración de plugins persistente y acceso remoto confiable desde cualquier parte del mundo.
Funciones principales de Homebridge
Más de 2.000 plugins de dispositivos
Los plugins de la comunidad cubren prácticamente todas las marcas y protocolos de hogar inteligente, permitiéndote agregar cualquier dispositivo a HomeKit sin reemplazar el hardware.
Interfaz de usuario de configuración web
Homebridge Config UI X proporciona una interfaz basada en navegador para instalar plugins, administrar dispositivos y ver registros sin acceso por línea de comandos.
Modo Puente Secundario
Aislar los plugins en puentes hijos separados para evitar que un plugin que funcione mal interrumpa toda tu configuración de HomeKit.
Actualizaciones automáticas de plugins
Descubrir, instalar y actualizar plugins directamente desde la interfaz web para mantener las integraciones de dispositivos actualizadas sin sesiones SSH manuales.
Copia de seguridad y Restauración
La función de respaldo incorporada protege las configuraciones de tus plugins y los datos de emparejamiento de HomeKit de pérdidas accidentales.
¿Por qué ejecutar Homebridge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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