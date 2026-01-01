LNbits es un sistema de billetera y cuentas de Bitcoin Lightning Network gratuito y de código abierto que convierte cualquier backend Lightning compatible en una plataforma multiusuario. En lugar de operar una billetera de nodo único, LNbits te permite aprovisionar sub-billeteras ilimitadas, cada una con sus propias claves API, saldo y controles de acceso, ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.

Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y más. Alojar LNbits en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodios de terceros ni tarifas por transacción.