Implementá LNbits con una instalación de un solo clic.
Billetera Lightning de código abierto y sistema de cuentas con botes de propinas, muros de pago, botones de donación y suscripciones para creadores.
Elegí un plan VPS para LNbits
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LNbits
LNbits es un sistema de billetera y cuentas de Bitcoin Lightning Network gratuito y de código abierto que convierte cualquier backend Lightning compatible en una plataforma multiusuario. En lugar de operar una billetera de nodo único, LNbits te permite aprovisionar sub-billeteras ilimitadas, cada una con sus propias claves API, saldo y controles de acceso, ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.
Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y más. Alojar LNbits en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodios de terceros ni tarifas por transacción.
Funciones principales de LNbits
Cuentas multibilletera
Provee sub-billeteras ilimitadas sobre un único backend de Lightning, cada una con su propio saldo, claves de API REST e historial de transacciones aislado.
Tarros de propinas y muros de pago
Las extensiones integradas permiten a los creadores agregar botes de propinas, botones de donación, enlaces de pago y niveles de suscripción sin escribir código de pago personalizado.
Fuentes de financiación conectables
Conectate a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, y muchos más — cambiá de backends desde la interfaz de administración sin volver a desplegar.
Mercado de extensiones
Instalá extensiones de la comunidad para terminales de punto de venta, servicios LNURL, links de limpieza, juegos de lotería, tarjetas de regalo y docenas más directamente desde la UI.
API REST para desarrolladores
Cada billetera expone una API REST documentada y una interfaz WebSocket para que las aplicaciones puedan emitir facturas, consultar saldos y recibir eventos de pago de forma programática.
Control de autocustodia
Ejecutá toda la pila en tu propio VPS y nodo Lightning — ningún custodio externo retiene fondos y no se aplican tarifas de plataforma por transacción.
¿Por qué ejecutar LNbits en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.