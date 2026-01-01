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Billetera Lightning de código abierto y sistema de cuentas con botes de propinas, muros de pago, botones de donación y suscripciones para creadores.

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Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con LNbits

LNbits es un sistema de billetera y cuentas de Bitcoin Lightning Network gratuito y de código abierto que convierte cualquier backend Lightning compatible en una plataforma multiusuario. En lugar de operar una billetera de nodo único, LNbits te permite aprovisionar sub-billeteras ilimitadas, cada una con sus propias claves API, saldo y controles de acceso, ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.

Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y más. Alojar LNbits en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodios de terceros ni tarifas por transacción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de LNbits

Cuentas multibilletera

Provee sub-billeteras ilimitadas sobre un único backend de Lightning, cada una con su propio saldo, claves de API REST e historial de transacciones aislado.

Tarros de propinas y muros de pago

Las extensiones integradas permiten a los creadores agregar botes de propinas, botones de donación, enlaces de pago y niveles de suscripción sin escribir código de pago personalizado.

Fuentes de financiación conectables

Conectate a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, y muchos más — cambiá de backends desde la interfaz de administración sin volver a desplegar.

Mercado de extensiones

Instalá extensiones de la comunidad para terminales de punto de venta, servicios LNURL, links de limpieza, juegos de lotería, tarjetas de regalo y docenas más directamente desde la UI.

API REST para desarrolladores

Cada billetera expone una API REST documentada y una interfaz WebSocket para que las aplicaciones puedan emitir facturas, consultar saldos y recibir eventos de pago de forma programática.

Control de autocustodia

Ejecutá toda la pila en tu propio VPS y nodo Lightning — ningún custodio externo retiene fondos y no se aplican tarifas de plataforma por transacción.

¿Por qué ejecutar LNbits en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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