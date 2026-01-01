ezBookKeeping es una aplicación de finanzas personales de código abierto y liviana, diseñada para un seguimiento rápido y sin fricciones de los gastos diarios. Construida como un único contenedor con almacenamiento SQLite, funciona cómodamente en hardware mínimo — desde una Raspberry Pi hasta un pequeño VPS — sin necesidad de un servidor de base de datos.

A diferencia de las herramientas de contabilidad de doble entrada más pesadas, ezBookKeeping se enfoca en lo que la mayoría de las personas realmente necesitan: una interfaz limpia y mobile-first para registrar transacciones rápidamente, visualizar los gastos por categoría y mantenerse al tanto de los presupuestos personales. El autoalojamiento mantiene tu historial de transacciones completamente privado, sin que ninguna aplicación de finanzas de terceros vea tus datos de gastos.