Implementá ezBookKeeping en un clic.
Gestor de finanzas personales liviano y autoalojado con UI mobile-first, gráficos y escaneo de recibos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ezBookKeeping
ezBookKeeping es una aplicación de finanzas personales de código abierto y liviana, diseñada para un seguimiento rápido y sin fricciones de los gastos diarios. Construida como un único contenedor con almacenamiento SQLite, funciona cómodamente en hardware mínimo — desde una Raspberry Pi hasta un pequeño VPS — sin necesidad de un servidor de base de datos.
A diferencia de las herramientas de contabilidad de doble entrada más pesadas, ezBookKeeping se enfoca en lo que la mayoría de las personas realmente necesitan: una interfaz limpia y mobile-first para registrar transacciones rápidamente, visualizar los gastos por categoría y mantenerse al tanto de los presupuestos personales. El autoalojamiento mantiene tu historial de transacciones completamente privado, sin que ninguna aplicación de finanzas de terceros vea tus datos de gastos.
Funciones principales de ezBookKeeping
PWA con enfoque móvil
Instalá ezBookKeeping como una aplicación web progresiva en cualquier teléfono para registrar gastos con una experiencia nativa sin necesidad de descargarla de una tienda de aplicaciones.
Escaneo OCR de recibos
Escaneá los recibos de papel para extraer automáticamente los montos de las transacciones y los comercios, reduciendo la carga manual de datos.
Soporte multimoneda
Registrá gastos en múltiples monedas con conversión automática del tipo de cambio para viajes y gastos internacionales.
Gráficos y estadísticas
Visualizá las tendencias de gasto por categoría, cuenta y período de tiempo con gráficos integrados y estadísticas de resumen.
Importación de CSV y Alipay
Importar el historial de transacciones desde archivos CSV y las principales plataformas de pago, incluyendo Alipay y WeChat Pay.
¿Por qué ejecutar ezBookKeeping en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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