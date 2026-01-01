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Alternativa de código abierto a Airtable que transforma cualquier base de datos SQL en una hoja de cálculo colaborativa con APIs autogeneradas.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con NocoDB

NocoDB es la alternativa de código abierto líder a Airtable, convirtiendo bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con APIs REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo sin precios por usuario.

Alojar NocoDB en tu propio VPS garantiza que los datos comerciales sensibles nunca salgan de tu infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios y le da a tu equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de un front-end sin código que cualquiera puede usar.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de NocoDB

Múltiples Tipos de Vista

Alterná entre las vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario para los mismos datos, permitiendo que cada miembro del equipo trabaje en el formato que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

APIs Autogeneradas

Cada tabla expone automáticamente endpoints REST y GraphQL, lo que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas y front-ends sin escribir código de backend.

Tipos de Campos Enriquecidos

Archivos adjuntos, fórmulas, búsquedas, resúmenes y registros vinculados aportan el poder de las hojas de cálculo a tus datos relacionales sin consultas SQL complejas.

Control de Acceso Granular

Establezca permisos a nivel de espacio de trabajo, base y tabla con gestión de roles para que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.

Automatización de Webhooks

Activá flujos de trabajo e integraciones externas automáticamente cuando los datos cambien, conectando NocoDB a tus herramientas existentes sin código personalizado.

Importación de Airtable

Migrá las bases de Airtable existentes, archivos CSV o planillas de Excel con detección de esquema, facilitando el cambio sin tener que reconstruir tus datos desde cero.

¿Por qué ejecutar NocoDB en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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