NocoDB es la alternativa de código abierto líder a Airtable, convirtiendo bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con APIs REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo sin precios por usuario.

Alojar NocoDB en tu propio VPS garantiza que los datos comerciales sensibles nunca salgan de tu infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios y le da a tu equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de un front-end sin código que cualquiera puede usar.