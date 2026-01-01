Implementá NocoDB con instalación en un clic.
Alternativa de código abierto a Airtable que transforma cualquier base de datos SQL en una hoja de cálculo colaborativa con APIs autogeneradas.
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Lo que podés crear con NocoDB
NocoDB es la alternativa de código abierto líder a Airtable, convirtiendo bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con APIs REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo sin precios por usuario.
Alojar NocoDB en tu propio VPS garantiza que los datos comerciales sensibles nunca salgan de tu infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios y le da a tu equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de un front-end sin código que cualquiera puede usar.
Funciones principales de NocoDB
Múltiples Tipos de Vista
Alterná entre las vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario para los mismos datos, permitiendo que cada miembro del equipo trabaje en el formato que mejor se adapte a su flujo de trabajo.
APIs Autogeneradas
Cada tabla expone automáticamente endpoints REST y GraphQL, lo que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas y front-ends sin escribir código de backend.
Tipos de Campos Enriquecidos
Archivos adjuntos, fórmulas, búsquedas, resúmenes y registros vinculados aportan el poder de las hojas de cálculo a tus datos relacionales sin consultas SQL complejas.
Control de Acceso Granular
Establezca permisos a nivel de espacio de trabajo, base y tabla con gestión de roles para que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.
Automatización de Webhooks
Activá flujos de trabajo e integraciones externas automáticamente cuando los datos cambien, conectando NocoDB a tus herramientas existentes sin código personalizado.
Importación de Airtable
Migrá las bases de Airtable existentes, archivos CSV o planillas de Excel con detección de esquema, facilitando el cambio sin tener que reconstruir tus datos desde cero.
¿Por qué ejecutar NocoDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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