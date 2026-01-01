Implementá Papermerge con instalación en un clic.
Sistema open-source de gestión de documentos con OCR automático, búsqueda de texto completo y organización basada en etiquetas para toda tu documentación escaneada.
Elegí un plan VPS para Papermerge
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Papermerge
Papermerge es un sistema open-source de gestión documental diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y buscable. Subí PDFs o imágenes escaneadas y Papermerge extrae automáticamente el texto mediante OCR, permitiendo encontrar al instante cada factura, contrato y recibo por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados te dan un control fino sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado tanto para pequeñas empresas como para estudios profesionales.
Autoalojar Papermerge en tu propio VPS significa que los registros financieros sensibles, documentos legales y archivos personales nunca salen de tu infraestructura. Evitás las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtenés capacidad ilimitada de documentos, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad para integrarlo con flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.
Funciones principales de Papermerge
Extracción automática de OCR
Papermerge extrae texto con capacidad de búsqueda de PDFs e imágenes escaneadas automáticamente al subirlos, convirtiendo una pila de papeles escaneados en una base de datos consultable.
Búsqueda de texto completo
Buscá en todo el contenido y los metadatos de cada documento de tu archivo, con filtros por fecha, etiquetas y campos personalizados para una recuperación precisa.
Organización de Etiquetas y Carpetas
Combiná jerarquías de carpetas con etiquetas flexibles y campos de metadatos personalizados para construir una estructura de organización que coincida con la forma en que tu negocio realmente funciona.
Permisos multiusuario
El control de acceso basado en roles permite a los equipos compartir un único archivo de documentos mientras mantiene los archivos sensibles visibles solo para usuarios autorizados.
Operaciones con Páginas PDF
Uní, dividí y reordená páginas PDF directamente dentro de Papermerge, eliminando la necesidad de un editor de PDF separado al limpiar documentos escaneados.
¿Por qué ejecutar Papermerge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.