Papermerge es un sistema open-source de gestión documental diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y buscable. Subí PDFs o imágenes escaneadas y Papermerge extrae automáticamente el texto mediante OCR, permitiendo encontrar al instante cada factura, contrato y recibo por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados te dan un control fino sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado tanto para pequeñas empresas como para estudios profesionales.

Autoalojar Papermerge en tu propio VPS significa que los registros financieros sensibles, documentos legales y archivos personales nunca salen de tu infraestructura. Evitás las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtenés capacidad ilimitada de documentos, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad para integrarlo con flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.