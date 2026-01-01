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Lo que podés crear con RustFS

RustFS es un sistema de almacenamiento de objetos distribuido y de alto rendimiento, construido completamente en Rust. Ofrece compatibilidad total con la API de Amazon S3, combinada con las garantías de seguridad de memoria de Rust y un rendimiento puro que supera las soluciones tradicionales. Diseñado para data lakes, pipelines de IA/ML y cargas de trabajo de big data, RustFS utiliza codificación de borrado para proteger contra la pérdida de datos y detección de bitrot para asegurar la integridad de los datos a largo plazo.

Alojar RustFS en tu propio VPS pone tu infraestructura de almacenamiento de objetos completamente bajo tu control — sin tarifas por GB, sin cargos por egreso y sin dependencia de proveedor. La consola web integrada te permite gestionar buckets, configurar políticas de acceso y monitorear el uso del almacenamiento sin necesidad de herramientas adicionales.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de RustFS

Compatible con la API de S3

Funciona con cualquier cliente, SDK o herramienta compatible con S3 — migre los flujos de trabajo existentes sin cambios en el código.

Codificación de borrado

Distribuye datos a través de múltiples volúmenes con redundancia para que el almacenamiento permanezca intacto incluso cuando fallan unidades individuales.

Consola de Administración Web

Interfaz basada en navegador para crear buckets, gestionar claves de acceso, establecer políticas de ciclo de vida y monitorear el uso del almacenamiento.

Alto rendimiento

Desarrollado en Rust para la seguridad de la memoria y la velocidad — los benchmarks demuestran un rendimiento hasta 2.3 veces mayor que las alternativas para cargas de trabajo con objetos pequeños.

Notificaciones de Eventos

Activar webhooks en eventos de bucket como la creación y eliminación de objetos para integrar con pipelines de procesamiento posteriores.

Integración de Identidad

Soporta OIDC/OpenID Connect y OpenStack Keystone para inicio de sesión único empresarial e implementaciones multi-inquilino.

¿Por qué ejecutar RustFS en Hostinger?

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