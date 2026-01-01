RustFS es un sistema de almacenamiento de objetos distribuido y de alto rendimiento, construido completamente en Rust. Ofrece compatibilidad total con la API de Amazon S3, combinada con las garantías de seguridad de memoria de Rust y un rendimiento puro que supera las soluciones tradicionales. Diseñado para data lakes, pipelines de IA/ML y cargas de trabajo de big data, RustFS utiliza codificación de borrado para proteger contra la pérdida de datos y detección de bitrot para asegurar la integridad de los datos a largo plazo.

Alojar RustFS en tu propio VPS pone tu infraestructura de almacenamiento de objetos completamente bajo tu control — sin tarifas por GB, sin cargos por egreso y sin dependencia de proveedor. La consola web integrada te permite gestionar buckets, configurar políticas de acceso y monitorear el uso del almacenamiento sin necesidad de herramientas adicionales.