Interfaz de usuario web moderna para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, scripts de Bash y stacks de Pulumi.
Elegí un plan VPS para Semaphore
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Semaphore
Semaphore es una interfaz web moderna de código abierto para gestionar y ejecutar herramientas de automatización DevOps. Ofrece un panel de control limpio para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, configuraciones de OpenTofu, scripts de Bash y stacks de Pulumi sin necesidad de acceso por línea de comandos. Los equipos pueden gestionar inventarios, credenciales e historial de ejecución a través del navegador, manteniendo un control total sobre su código de infraestructura.
Alojar Semaphore en tu propio VPS centraliza toda la ejecución de automatización con registros de auditoría, ejecuciones programadas y controles de acceso para equipos. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y una cuenta de administrador creada automáticamente en el primer inicio con las credenciales que configures durante el despliegue.
Funciones principales de Semaphore
Ejecutor de playbooks de Ansible
Ejecutar playbooks de Ansible desde una interfaz web con gestión de inventario, inyección de variables y transmisión de salida en tiempo real.
Soporte para multiherramientas
Ejecutá scripts de Terraform, OpenTofu, Pulumi y Bash junto con Ansible desde una única interfaz unificada.
Ejecución programada
Programar ejecuciones de automatización con expresiones cron y ver el historial de ejecución con registros detallados y seguimiento de estado.
Gestión de credenciales
Almacená claves SSH, credenciales de proveedores de la nube y contraseñas de bóvedas de forma segura con almacenamiento cifrado.
Colaboración en equipo
Gestioná el acceso del equipo con permisos a nivel de proyecto para que los miembros puedan ejecutar tareas autorizadas sin acceso directo al servidor.
Git integrado
Obtené playbooks y código de automatización directamente desde repositorios Git con selección de rama y etiqueta por tarea.
¿Por qué ejecutar Semaphore en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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