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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Semaphore

Semaphore es una interfaz web moderna de código abierto para gestionar y ejecutar herramientas de automatización DevOps. Ofrece un panel de control limpio para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, configuraciones de OpenTofu, scripts de Bash y stacks de Pulumi sin necesidad de acceso por línea de comandos. Los equipos pueden gestionar inventarios, credenciales e historial de ejecución a través del navegador, manteniendo un control total sobre su código de infraestructura.

Alojar Semaphore en tu propio VPS centraliza toda la ejecución de automatización con registros de auditoría, ejecuciones programadas y controles de acceso para equipos. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y una cuenta de administrador creada automáticamente en el primer inicio con las credenciales que configures durante el despliegue.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Semaphore

Ejecutor de playbooks de Ansible

Ejecutar playbooks de Ansible desde una interfaz web con gestión de inventario, inyección de variables y transmisión de salida en tiempo real.

Soporte para multiherramientas

Ejecutá scripts de Terraform, OpenTofu, Pulumi y Bash junto con Ansible desde una única interfaz unificada.

Ejecución programada

Programar ejecuciones de automatización con expresiones cron y ver el historial de ejecución con registros detallados y seguimiento de estado.

Gestión de credenciales

Almacená claves SSH, credenciales de proveedores de la nube y contraseñas de bóvedas de forma segura con almacenamiento cifrado.

Colaboración en equipo

Gestioná el acceso del equipo con permisos a nivel de proyecto para que los miembros puedan ejecutar tareas autorizadas sin acceso directo al servidor.

Git integrado

Obtené playbooks y código de automatización directamente desde repositorios Git con selección de rama y etiqueta por tarea.

¿Por qué ejecutar Semaphore en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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