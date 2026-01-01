VueTorrent es un reemplazo de la interfaz de usuario web de código abierto para qBittorrent, construido con Vue 3 y Vuetify por una comunidad activa de colaboradores. Reemplaza la interfaz predeterminada de qBittorrent, que ya está desactualizada, con una aplicación de una sola página rápida y responsiva, diseñada para sentirse nativa tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles, incluyendo la instalación como una Progressive Web App.

Este deploy agrupa VueTorrent con la imagen de qBittorrent de LinuxServer a través de un mod de Docker oficialmente soportado, por lo que un solo contenedor incluye tanto el motor BitTorrent como la interfaz moderna. El autoalojamiento en un VPS permite el seeding constante, ancho de banda de centro de datos y compatibilidad total con el stack de automatización 'arr' a través de la WebAPI estándar de qBittorrent.