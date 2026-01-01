Implementá VueTorrent con un clic.
Interfaz de usuario web moderna de Vue.js para qBittorrent con un diseño pulido, listo para móviles y ricas funciones de gestión de torrents.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con VueTorrent
VueTorrent es un reemplazo de la interfaz de usuario web de código abierto para qBittorrent, construido con Vue 3 y Vuetify por una comunidad activa de colaboradores. Reemplaza la interfaz predeterminada de qBittorrent, que ya está desactualizada, con una aplicación de una sola página rápida y responsiva, diseñada para sentirse nativa tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles, incluyendo la instalación como una Progressive Web App.
Este deploy agrupa VueTorrent con la imagen de qBittorrent de LinuxServer a través de un mod de Docker oficialmente soportado, por lo que un solo contenedor incluye tanto el motor BitTorrent como la interfaz moderna. El autoalojamiento en un VPS permite el seeding constante, ancho de banda de centro de datos y compatibilidad total con el stack de automatización 'arr' a través de la WebAPI estándar de qBittorrent.
Funciones principales de VueTorrent
Vue 3 UI Web
Interfaz de una sola página construida con Vue 3 y Vuetify que reemplaza la interfaz de usuario predeterminada y anticuada de qBittorrent con navegación fluida y actualizaciones en tiempo real.
Listo para móvil y PWA
El diseño adaptable funciona en teléfonos y tablets y se puede instalar como una Aplicación Web Progresiva para una experiencia con sensación nativa.
Temas claros y oscuros
Temas claros y oscuros incorporados con columnas de panel configurables te permiten personalizar qué propiedades de torrent son visibles de un vistazo.
Atajos del teclado
Los atajos de teclado de primera clase, incluyendo selección múltiple, enfoque de búsqueda y cierre de diálogos, agilizan la gestión diaria de torrents.
Completo qBittorrent API
Utiliza la WebAPI estándar de qBittorrent, por lo que Sonarr, Radarr, Lidarr y otras herramientas arr funcionan sin ninguna configuración adicional.
Backend Incluido
Se distribuye como un mod de Docker sobre LinuxServer qBittorrent, por lo que un único contenedor proporciona tanto el motor de torrents como la interfaz de usuario moderna.
¿Por qué ejecutar VueTorrent en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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