Wakapi es un rastreador de actividad de codificación autoalojado que es totalmente compatible con los plugins de editor de WakaTime. Recopila el tiempo dedicado a codificar, desglosado por proyecto, lenguaje, editor y sistema operativo, presentando los datos en un panel visual sin compartir nada con servicios en la nube de terceros.

Alojar Wakapi en un VPS mantiene tu actividad de codificación privada mientras que proporciona todas las estadísticas que ofrece WakaTime. Soporta resúmenes semanales por correo electrónico, tablas de clasificación públicas para la motivación del equipo, generación de insignias README para perfiles de GitHub, e integración con editores populares como VS Code, los IDE de JetBrains y Vim.