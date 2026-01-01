Implementá Wakapi en un clic.
Rastreador de tiempo de codificación autoalojado compatible con plugins de WakaTime, con paneles, informes y tablas de clasificación.
Elegí un plan VPS para Wakapi
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wakapi
Wakapi es un rastreador de actividad de codificación autoalojado que es totalmente compatible con los plugins de editor de WakaTime. Recopila el tiempo dedicado a codificar, desglosado por proyecto, lenguaje, editor y sistema operativo, presentando los datos en un panel visual sin compartir nada con servicios en la nube de terceros.
Alojar Wakapi en un VPS mantiene tu actividad de codificación privada mientras que proporciona todas las estadísticas que ofrece WakaTime. Soporta resúmenes semanales por correo electrónico, tablas de clasificación públicas para la motivación del equipo, generación de insignias README para perfiles de GitHub, e integración con editores populares como VS Code, los IDE de JetBrains y Vim.
Funciones principales de Wakapi
Compatible con WakaTime
Funciona con todos los plugins existentes de WakaTime editor — solo apúntalos a tu instancia autoalojada de Wakapi en lugar de wakatime.com.
Dashboards de programación
Visualizá el tiempo invertido por proyecto, idioma, editor y sistema operativo con gráficos filtrables que cubren cualquier rango de fechas.
Informes semanales por correo electrónico
Recibí resúmenes semanales automatizados de tu actividad de programación directamente en tu bandeja de entrada.
Insignias de GitHub
Generar insignias de README dinámicas que muestren tu tiempo de codificación semanal para mostrar en las páginas de perfil de GitHub.
Tablas de clasificación de equipos
Share a public leaderboard with teammates to track and compare coding activity across a development team.
¿Por qué ejecutar Wakapi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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