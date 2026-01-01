Implementá withoutbg con instalación en 1 clic.
Herramienta de eliminación de fondo con IA autohospedada que procesa imágenes localmente sin dependencia de la nube ni tarifas por imagen.
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Lo que podés crear con withoutbg
withoutbg es una aplicación de eliminación de fondos impulsada por IA y autoalojada que ejecuta una pipeline de modelos ONNX de cuatro etapas completamente en tu propio servidor. Ofrece una interfaz web de arrastrar y soltar para eliminar fondos de fotos de productos, retratos e imágenes de marketing, sin enviar archivos a un servicio en la nube ni pagar tarifas por imagen. La pipeline combina segmentación ISNet, guía de Depth Anything V2, Focus Matting y un modelo refinador para producir resultados limpios con fondo transparente a partir de la inferencia de CPU solamente.
Todos los pesos del modelo están incluidos dentro de la imagen de Docker, por lo que no hay nada que configurar más allá de desplegar el contenedor: sin descargas de modelos, sin necesidad de GPU, sin llamadas a API externas en la ruta de procesamiento.
Funciones principales de withoutbg
Pipeline de modelo de IA local
Ejecuta todo el procesamiento de eliminación de fondo en tu propio servidor usando modelos ONNX incluidos — ninguna imagen se envía a un servicio de nube externo.
Procesamiento de cuatro etapas
La segmentación ISNet, la guía de Depth Anything V2, Focus Matting y un modelo refinador trabajan en conjunto para producir bordes limpios en cabello, pelaje y sujetos complejos.
No necesitás GPU
La inferencia ONNX basada en CPU significa que cualquier VPS estándar puede ejecutar el pipeline completo del modelo sin hardware de GPU ni configuración de CUDA.
Interfaz de usuario web de arrastrar y soltar
La interfaz basada en React permite a los usuarios arrastrar imágenes y descargar resultados con fondo transparente en formato PNG, JPEG o WebP sin ninguna configuración.
Sin tarifas por imagen
El autoalojamiento elimina los cargos por imagen de las API SaaS de eliminación de fondo — procesá imágenes ilimitadas a un costo fijo de VPS.
¿Por qué ejecutar withoutbg en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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