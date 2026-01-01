Spice es un entorno de ejecución de infraestructura de datos e IA de código abierto que combina consultas SQL federadas, búsqueda vectorial e inferencia LLM en un único proceso Rust. Construido sobre Apache DataFusion, Arrow y DuckDB, se conecta a decenas de fuentes —Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka y más— y materializa datos "calientes" localmente para análisis en subsegundos junto a tu aplicación.

Alojar Spice por tu cuenta en tu propio VPS les da a los agentes de IA y a los pipelines RAG un único endpoint SQL y HTTP sobre datos federados sin tarifas de nube por consulta ni enviar registros sensibles a un servicio gestionado. Los datasets, las aceleraciones, los embeddings y los modelos se declaran en un único manifiesto spicepod.yaml.