Implementá Spice AI con instalación en un clic.
Motor portátil de consulta SQL, búsqueda e inferencia de LLM basado en Rust para agentes de IA basados en datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Spice AI
Spice es un entorno de ejecución de infraestructura de datos e IA de código abierto que combina consultas SQL federadas, búsqueda vectorial e inferencia LLM en un único proceso Rust. Construido sobre Apache DataFusion, Arrow y DuckDB, se conecta a decenas de fuentes —Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka y más— y materializa datos "calientes" localmente para análisis en subsegundos junto a tu aplicación.
Alojar Spice por tu cuenta en tu propio VPS les da a los agentes de IA y a los pipelines RAG un único endpoint SQL y HTTP sobre datos federados sin tarifas de nube por consulta ni enviar registros sensibles a un servicio gestionado. Los datasets, las aceleraciones, los embeddings y los modelos se declaran en un único manifiesto spicepod.yaml.
Funciones principales de Spice AI
Motor SQL federado
Consultá Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks y docenas de fuentes más, de forma conjunta, a través de un único endpoint SQL impulsado por Apache DataFusion.
Aceleración de datos local
Materializá datasets activos en Arrow, DuckDB o SQLite junto a tu aplicación para servir consultas analíticas con latencia de milisegundos.
Inferencia de LLM integrada
Ejecutá modelos de chat y de embedding de peso abierto a través de una API HTTP compatible con OpenAI directamente dentro del entorno de ejecución, sin necesidad de un servidor de modelos separado.
Búsqueda con IA y RAG
Combine la búsqueda de similitud vectorial con filtros SQL en una sola consulta para potenciar la generación aumentada por recuperación basada en sus datos operativos en tiempo real.
Arrow Flight gRPC
Transmita grandes conjuntos de resultados a clientes de análisis con Apache Arrow sin copia sobre Flight para acceso a datos de alto rendimiento junto con la API REST.
Spicepods declarativos
Definí conjuntos de datos, aceleraciones, modelos y programaciones de actualización en un único manifiesto YAML que sea controlable por versiones y reproducible en distintos entornos.
¿Por qué ejecutar Spice AI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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