Microweber es un CMS de código abierto y un creador de sitios web que te permite armar páginas, blogs y tiendas online arrastrando bloques directamente a la página en vivo — sin vista previa de administración separada, sin codificación de plantillas. Construido sobre Laravel y con licencia MIT, viene con un motor de e-commerce completo, contenido multilingüe y un sistema de módulos que cubre tiendas, galerías, formularios de contacto y publicaciones de blog listos para usar.

Alojar Microweber por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los archivos de tu sitio, los pedidos de clientes y el contenido multimedia subido completamente bajo tu control, sin tarifas por sitio, sin recortes por transacción y sin restricciones de plataforma en los temas o módulos que puedas instalar.