Implementá Microweber con instalación en un clic.
Creador de sitios web de arrastrar y soltar y CMS de código abierto, con e-commerce integrado, impulsado por Laravel.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Microweber
Microweber es un CMS de código abierto y un creador de sitios web que te permite armar páginas, blogs y tiendas online arrastrando bloques directamente a la página en vivo — sin vista previa de administración separada, sin codificación de plantillas. Construido sobre Laravel y con licencia MIT, viene con un motor de e-commerce completo, contenido multilingüe y un sistema de módulos que cubre tiendas, galerías, formularios de contacto y publicaciones de blog listos para usar.
Alojar Microweber por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los archivos de tu sitio, los pedidos de clientes y el contenido multimedia subido completamente bajo tu control, sin tarifas por sitio, sin recortes por transacción y sin restricciones de plataforma en los temas o módulos que puedas instalar.
Funciones principales de Microweber
Editor de arrastrar y soltar en vivo
Editá páginas directamente en el front-end arrastrando bloques, texto e imágenes a su lugar; el diseño que creás es exactamente lo que ven los visitantes.
E-commerce integrado
Lanzá una tienda online con catálogos de productos, carrito, proceso de pago y gestión de pedidos incluidos de forma nativa — no se requiere ningún plugin o suscripción adicional.
Fundación Laravel
Desarrollado sobre el framework PHP Laravel, brindando a los desarrolladores una estructura MVC familiar, paquetes Composer y Eloquent ORM para extender la plataforma de forma segura.
Contenido multilingüe
Publicá el mismo sitio en varios idiomas con herramientas de traducción nativas, para que puedas llegar a audiencias internacionales sin plugins de terceros.
Ecosistema de módulos
Agregá galerías, formularios de contacto, sliders, tiendas y publicaciones de blog como módulos reutilizables que se pueden arrastrar a cualquier página y reconfigurar visualmente.
Temas de marca blanca
Personalizá plantillas, branding y diseños libremente bajo la licencia MIT — ideal para agencias que crean sitios para clientes sin dependencia de un proveedor.
¿Por qué ejecutar Microweber en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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