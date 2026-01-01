Implementá Gitea en un clic.
Plataforma Git ligera autoalojada con repositorios, seguimiento de incidencias y herramientas de colaboración en equipo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Gitea
Gitea es una plataforma de alojamiento Git de código abierto y liviana que les da a los equipos un hogar privado para su código sin la sobrecarga de plataformas DevOps más grandes. Ofrece gestión de repositorios, pull requests, issue tracking, revisiones de código y acceso SSH a través de una interfaz web limpia, y funciona cómodamente con recursos de servidor modestos.
Alojar Gitea en tu VPS significa que tu código fuente y los datos de colaboración permanecen en una infraestructura que vos controlás. Este deploy combina Gitea con una base de datos MySQL para una persistencia de datos confiable e incluye reenvío de puertos SSH para que los desarrolladores puedan hacer push y pull usando flujos de trabajo Git estándar.
Funciones principales de Gitea
Gestión de repositorios
Alojamiento completo de repositorios Git con protección de ramas, solicitudes de fusión y flujos de trabajo de revisión de código para equipos de cualquier tamaño.
Seguimiento de incidencias
Rastreador de problemas integrado con etiquetas, hitos y tableros de proyectos para organizar el trabajo junto a tu código.
Acceso SSH y HTTPS
Los desarrolladores pueden hacer push y pull a través de SSH o HTTPS usando sus herramientas Git existentes sin ningún cambio en el flujo de trabajo.
Webhooks y CI/CD
El soporte para webhooks y las integraciones con sistemas populares de CI/CD permiten pipelines de pruebas y despliegue automatizados.
Huella liviana
Gitea funciona de manera eficiente en servidores pequeños, lo que lo hace práctico para desplegar en un VPS modesto sin sacrificar el rendimiento.
¿Por qué ejecutar Gitea en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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