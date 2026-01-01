Gitea es una plataforma de alojamiento Git de código abierto y liviana que les da a los equipos un hogar privado para su código sin la sobrecarga de plataformas DevOps más grandes. Ofrece gestión de repositorios, pull requests, issue tracking, revisiones de código y acceso SSH a través de una interfaz web limpia, y funciona cómodamente con recursos de servidor modestos.

Alojar Gitea en tu VPS significa que tu código fuente y los datos de colaboración permanecen en una infraestructura que vos controlás. Este deploy combina Gitea con una base de datos MySQL para una persistencia de datos confiable e incluye reenvío de puertos SSH para que los desarrolladores puedan hacer push y pull usando flujos de trabajo Git estándar.