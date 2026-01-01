Open Monograph Press (OMP) es una plataforma de publicación gratuita y de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project para editoriales universitarias, sociedades académicas y editoriales académicas independientes. Gestiona el flujo de trabajo editorial completo para libros —desde la presentación y revisión interna hasta la corrección de estilo, producción y publicación en el catálogo en línea— en una única herramienta integrada.

Alojar OMP en tu propio VPS mantiene los manuscritos, las identidades de los revisores, los contratos y los análisis de lectores bajo tu control directo, en lugar de en un servicio de prensa de terceros. Esta plantilla incluye una base de datos MariaDB para un almacenamiento fiable de metadatos y enruta el tráfico a través del proxy inverso Traefik preinstalado para que tu editorial sea accesible a través de HTTPS tan pronto como se complete la implementación.