Implementación de Open Monograph Press en un clic.
Plataforma de código abierto para la gestión del flujo de trabajo editorial de libros académicos, monografías y volúmenes editados.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) es una plataforma de publicación gratuita y de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project para editoriales universitarias, sociedades académicas y editoriales académicas independientes. Gestiona el flujo de trabajo editorial completo para libros —desde la presentación y revisión interna hasta la corrección de estilo, producción y publicación en el catálogo en línea— en una única herramienta integrada.
Alojar OMP en tu propio VPS mantiene los manuscritos, las identidades de los revisores, los contratos y los análisis de lectores bajo tu control directo, en lugar de en un servicio de prensa de terceros. Esta plantilla incluye una base de datos MariaDB para un almacenamiento fiable de metadatos y enruta el tráfico a través del proxy inverso Traefik preinstalado para que tu editorial sea accesible a través de HTTPS tan pronto como se complete la implementación.
Funciones principales de Open Monograph Press
Flujo de trabajo editorial
Gestionar cada presentación a través de las etapas de presentación, revisión interna, revisión externa, corrección de estilo y producción con asignaciones de tareas basadas en roles.
Series y catálogos
Organizá los títulos en series de libros, categorías y un catálogo público para que los lectores puedan explorar tu editorial por tema, autor o serie.
Múltiples formatos por libro
Vender o distribuir cada monografía en varios formatos — PDF, EPUB, HTML, tapa dura, tapa blanda — desde una única entrada de catálogo con metadatos enriquecidos.
Metadatos ONIX y DOI
Generá registros ONIX y registrá DOIs para que tus monografías sean detectables en catálogos de bibliotecas, motores de búsqueda e índices académicos.
Prensa multilingüe
Gestioná una editorial en varios idiomas con una interfaz localizada, campos de metadatos y páginas orientadas al lector desde una única instalación.
De código abierto y autoalojado
Desarrollado y mantenido por el Public Knowledge Project, OMP es completamente de código abierto, sin tarifas por título ni dependencia de un proveedor.
¿Por qué ejecutar Open Monograph Press en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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