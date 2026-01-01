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Lo que podés crear con ChronoFrame

ChronoFrame es una galería de fotos moderna de código abierto diseñada para fotógrafos que buscan un hogar hermoso y consciente de los metadatos para su trabajo sin entregarlo a un servicio en la nube. Construido sobre Nuxt 4 con una rápida canalización de imágenes, analiza automáticamente los datos EXIF al subir, geocodifica inversamente las ubicaciones de las tomas, genera marcadores de posición ThumbHash para una carga instantánea y es compatible con Live Photos y Motion Photos, además de JPEG, PNG y HEIC/HEIF.

Ejecutar ChronoFrame en tu VPS mantiene los originales de resolución completa, las coordenadas GPS y el historial de visualización bajo tu control — sin suscripción, sin límites por foto, sin escaneo de terceros. Las fotos pueden residir en un disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y el mapa de exploración incluido convierte cada viaje en una línea de tiempo navegable de dónde se capturó cada fotograma.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ChronoFrame

Mapa interactivo para explorar

Cada foto geoetiquetada aparece en un mapa interactivo de MapLibre para que puedas explorar tu biblioteca por ubicación en lugar de desplazarte por infinitas líneas de tiempo.

Análisis automático de EXIF

La hora de captura, el cuerpo de la cámara, el lente, la distancia focal, la apertura y las coordenadas GPS se extraen al subir y se indexan para un filtrado y búsqueda rápidos.

Geocodificación inversa

Las coordenadas GPS se resuelven en nombres de lugares legibles para humanos a través de Nominatim o Mapbox, por lo que cada foto se etiqueta con la ciudad y el país automáticamente.

Fotos en vivo y en movimiento

El soporte nativo para Live Photos de iPhone y Motion Photos de Android conserva el video corto junto con la imagen fija para que los recuerdos se reproduzcan tal como fueron capturados.

Backends de almacenamiento flexibles

Almacená los originales en el disco local, cualquier almacenamiento de objetos compatible con S3 u OpenList — cambiá los backends sin cambiar la URL de la galería ni perder los metadatos.

¿Por qué ejecutar ChronoFrame en Hostinger?

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