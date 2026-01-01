Implementá ChronoFrame con una instalación en un clic.
Galería de fotos autoalojada con análisis automático de EXIF, geocodificación inversa y un mapa interactivo para explorar, para fotógrafos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ChronoFrame
ChronoFrame es una galería de fotos moderna de código abierto diseñada para fotógrafos que buscan un hogar hermoso y consciente de los metadatos para su trabajo sin entregarlo a un servicio en la nube. Construido sobre Nuxt 4 con una rápida canalización de imágenes, analiza automáticamente los datos EXIF al subir, geocodifica inversamente las ubicaciones de las tomas, genera marcadores de posición ThumbHash para una carga instantánea y es compatible con Live Photos y Motion Photos, además de JPEG, PNG y HEIC/HEIF.
Ejecutar ChronoFrame en tu VPS mantiene los originales de resolución completa, las coordenadas GPS y el historial de visualización bajo tu control — sin suscripción, sin límites por foto, sin escaneo de terceros. Las fotos pueden residir en un disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y el mapa de exploración incluido convierte cada viaje en una línea de tiempo navegable de dónde se capturó cada fotograma.
Funciones principales de ChronoFrame
Mapa interactivo para explorar
Cada foto geoetiquetada aparece en un mapa interactivo de MapLibre para que puedas explorar tu biblioteca por ubicación en lugar de desplazarte por infinitas líneas de tiempo.
Análisis automático de EXIF
La hora de captura, el cuerpo de la cámara, el lente, la distancia focal, la apertura y las coordenadas GPS se extraen al subir y se indexan para un filtrado y búsqueda rápidos.
Geocodificación inversa
Las coordenadas GPS se resuelven en nombres de lugares legibles para humanos a través de Nominatim o Mapbox, por lo que cada foto se etiqueta con la ciudad y el país automáticamente.
Fotos en vivo y en movimiento
El soporte nativo para Live Photos de iPhone y Motion Photos de Android conserva el video corto junto con la imagen fija para que los recuerdos se reproduzcan tal como fueron capturados.
Backends de almacenamiento flexibles
Almacená los originales en el disco local, cualquier almacenamiento de objetos compatible con S3 u OpenList — cambiá los backends sin cambiar la URL de la galería ni perder los metadatos.
¿Por qué ejecutar ChronoFrame en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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