Implementá Habitica con instalación en un clic.
App de productividad gamificada que convierte hábitos, tareas diarias y pendientes en una aventura RPG con progresión de personaje y misiones sociales.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Habitica
Habitica transforma la productividad en un juego de rol donde completar tareas del mundo real sube de nivel a tu personaje, ganas oro y desbloqueas equipamiento. Creá hábitos para registrar comportamientos recurrentes, tareas diarias para las que se reinician cada día, y pendientes para objetivos únicos — no cumplir con cualquiera de ellos le cuesta salud a tu avatar, creando una responsabilidad genuina a través de las mecánicas del juego.
Las funciones sociales te permiten unirte a gremios, participar en desafíos y realizar misiones en grupo donde los equipos derrotan monstruos completando tareas juntos. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de hábitos, el progreso del personaje y el historial social bajo tu control sin depender del servicio público.
Funciones principales de Habitica
Gestión de tareas de RPG
Ganar experiencia, oro y equipamiento completando tareas reales — subí de nivel a tu personaje de la misma manera que subís de nivel tus hábitos.
Hábitos y diarias
Registrá comportamientos repetibles con hábitos y configurá tareas recurrentes con las diarias que se reinician cada día, con penalizaciones de salud por los ítems no cumplidos.
Misiones de grupo
Formá equipo con amigos o colegas para derrotar monstruos juntos — cada tarea completada inflige daño, haciendo que la responsabilidad grupal sea realmente divertida.
Sistema de clases
Desbloqueá las clases Guerrero, Mago, Pícaro o Sanador al nivel 10, cada una con habilidades únicas que complementan diferentes estilos de productividad.
Recompensas personalizadas
Creá incentivos personales ligados a la finalización de tareas — usá el oro ganado para desbloquear recompensas del mundo real que vos mismo definís.
¿Por qué ejecutar Habitica en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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