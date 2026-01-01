Implementá LibrePhotos con instalación en un clic.
Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial automático, detección de objetos y búsqueda impulsada por IA para toda tu colección.
Elegí un plan VPS para LibrePhotos
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LibrePhotos
LibrePhotos es una plataforma de gestión de fotos autoalojada y de código abierto que organiza tu biblioteca de fotos personal con inteligencia artificial. A diferencia de Google Fotos o iCloud, cada imagen permanece en tu propio servidor: sin límites de subida, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus recuerdos. Procesa tus fotos automáticamente con reconocimiento facial, detección de escenas y búsqueda semántica para que puedas encontrar cualquier imagen sin etiquetado manual.
Alojar LibrePhotos en un VPS te da control total sobre tus datos más personales. Todo el procesamiento de ML se ejecuta localmente: la agrupación facial, la geocodificación inversa y la detección de objetos ocurren en tu servidor sin llamadas a servicios de IA externos. Ya sea que estés migrando desde un servicio de fotos en la nube o construyendo un archivo familiar privado, LibrePhotos ofrece una alternativa pulida y completa en funciones.
Funciones principales de LibrePhotos
Reconocimiento facial
Agrupa automáticamente las caras en toda tu biblioteca para que puedas etiquetar a las personas una sola vez y encontrar al instante cada foto en la que aparecen.
Búsqueda de fotos con IA
Buscá tus fotos por objetos, escenas y descripciones usando aprendizaje automático en el dispositivo — no se requiere API en la nube.
Organización automática de fotos
Las vistas de línea de tiempo y álbum con agrupación basada en eventos, geocodificación inversa y extracción de metadatos EXIF organizan tu biblioteca sin esfuerzo manual.
Soporte multiusuario
Compartí tu servidor de fotos con los miembros de tu familia, cada uno con su propia biblioteca, alcance de reconocimiento facial y controles de acceso.
Soporte para RAW y video
Soporta archivos RAW, formatos HEIC/HEIF y videos junto con JPEGs estándar, preservando la calidad de imagen completa y los metadatos.
¿Por qué ejecutar LibrePhotos en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.