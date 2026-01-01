LibrePhotos es una plataforma de gestión de fotos autoalojada y de código abierto que organiza tu biblioteca de fotos personal con inteligencia artificial. A diferencia de Google Fotos o iCloud, cada imagen permanece en tu propio servidor: sin límites de subida, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus recuerdos. Procesa tus fotos automáticamente con reconocimiento facial, detección de escenas y búsqueda semántica para que puedas encontrar cualquier imagen sin etiquetado manual.

Alojar LibrePhotos en un VPS te da control total sobre tus datos más personales. Todo el procesamiento de ML se ejecuta localmente: la agrupación facial, la geocodificación inversa y la detección de objetos ocurren en tu servidor sin llamadas a servicios de IA externos. Ya sea que estés migrando desde un servicio de fotos en la nube o construyendo un archivo familiar privado, LibrePhotos ofrece una alternativa pulida y completa en funciones.