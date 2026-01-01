Harness Open Source es una plataforma DevOps integral que unifica la gestión de código fuente, pipelines de CI/CD automatizados, entornos de desarrollo alojados (Gitspaces) y registros de artefactos en una única solución. Como la evolución de Drone CI, se extiende más allá de la integración continua para ofrecer una plataforma completa de entrega de software bajo la licencia Apache 2.0.

Alojar Harness en tu propio VPS te brinda minutos de compilación ilimitados, almacenamiento de artefactos y miembros de equipo a un costo fijo, con propiedad total del código fuente y los datos del pipeline. Sin limitaciones de rendimiento, sin precios por usuario y sin dependencia de proveedor — solo una plataforma DevOps con todas las funciones ejecutándose en hardware que vos controlás.