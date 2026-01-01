Implementá Harness en un clic.
Plataforma integral para desarrolladores que combina hosting de Git, pipelines de CI/CD y entornos de desarrollo en la nube en una sola herramienta.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Harness
Harness Open Source es una plataforma DevOps integral que unifica la gestión de código fuente, pipelines de CI/CD automatizados, entornos de desarrollo alojados (Gitspaces) y registros de artefactos en una única solución. Como la evolución de Drone CI, se extiende más allá de la integración continua para ofrecer una plataforma completa de entrega de software bajo la licencia Apache 2.0.
Alojar Harness en tu propio VPS te brinda minutos de compilación ilimitados, almacenamiento de artefactos y miembros de equipo a un costo fijo, con propiedad total del código fuente y los datos del pipeline. Sin limitaciones de rendimiento, sin precios por usuario y sin dependencia de proveedor — solo una plataforma DevOps con todas las funciones ejecutándose en hardware que vos controlás.
Funciones principales de Harness
SCM Integrado
Aloje repositorios Git con flujos de trabajo completos de confirmación, rama, fusión y solicitudes de extracción, junto con revisión de código, protección de ramas y escaneo de secretos.
CI/CD listo para producción
Creá, probá y desplegá cualquier lenguaje o framework con pasos de pipeline en contenedores, cientos de plantillas reutilizables y migración con un solo clic desde GitHub Actions, GitLab CI y CircleCI.
Gitspaces Entornos de Desarrollo
Proporcionar a los desarrolladores entornos de desarrollo en la nube listos al instante y preconfigurados, accesibles desde VS Code, JetBrains o el navegador, eliminando por completo el tiempo de configuración.
Registro de Artefactos
Almacená y actuá como proxy para imágenes de Docker, gráficos de Helm y paquetes personalizados en un registro integrado con caché ascendente para acelerar las compilaciones y reducir las dependencias externas.
Escaneo de seguridad
Detecta automáticamente secretos y vulnerabilidades en el código y las dependencias antes de que lleguen a producción, aplicando controles de calidad como parte de cada ejecución de pipeline.
¿Por qué ejecutar Harness en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.