Mathesar es una aplicación web de código abierto que superpone una interfaz estilo hoja de cálculo a cualquier base de datos PostgreSQL. En lugar de reemplazar tu base de datos, se conecta directamente usando roles y permisos nativos de PostgreSQL, para que cada usuario vea exactamente los datos a los que está autorizado a acceder, sin necesidad de una capa de identidad separada.

Alojar Mathesar por tu cuenta mantiene tus datos bajo tu control, al mismo tiempo que les da a los miembros del equipo no técnicos una forma de consultar, filtrar y editar registros a través de una interfaz de cuadrícula familiar. Los desarrolladores conservan acceso total al esquema subyacente de Postgres, lo que significa que Mathesar funciona junto con tus herramientas existentes en lugar de reemplazarlas.