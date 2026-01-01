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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Mathesar

Mathesar es una aplicación web de código abierto que superpone una interfaz estilo hoja de cálculo a cualquier base de datos PostgreSQL. En lugar de reemplazar tu base de datos, se conecta directamente usando roles y permisos nativos de PostgreSQL, para que cada usuario vea exactamente los datos a los que está autorizado a acceder, sin necesidad de una capa de identidad separada.

Alojar Mathesar por tu cuenta mantiene tus datos bajo tu control, al mismo tiempo que les da a los miembros del equipo no técnicos una forma de consultar, filtrar y editar registros a través de una interfaz de cuadrícula familiar. Los desarrolladores conservan acceso total al esquema subyacente de Postgres, lo que significa que Mathesar funciona junto con tus herramientas existentes en lugar de reemplazarlas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Mathesar

Edición estilo hoja de cálculo

Navegá, filtrá, ordená y editá filas en cualquier tabla a través de una grilla familiar — sin necesidad de SQL ni de un cliente de base de datos.

Constructor visual de consultas

Construí consultas con uniones, agregaciones y filtros a través de una interfaz de apuntar y hacer clic que se mantiene sincronizada con tu esquema de Postgres.

Control de acceso nativo

Mathesar utiliza roles y permisos reales de PostgreSQL, así que lo que los usuarios pueden ver y editar siempre está regido por las propias reglas de seguridad de tu base de datos.

Importación y exportación de CSV

Subí archivos CSV o TSV directamente a las tablas, o exportá cualquier vista a una hoja de cálculo para análisis offline.

Formularios de datos compartibles

Creá formularios de entrada simples que permitan a los colaboradores agregar filas a una tabla sin exponer la interfaz completa de la base de datos.

¿Por qué ejecutar Mathesar en Hostinger?

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