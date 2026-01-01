Implementá ONLYOFFICE Docs con una instalación en un clic.
Suite ofimática online autoalojada con edición colaborativa en tiempo real de archivos de Word, Excel y PowerPoint en tu navegador.
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Lo que podés crear con ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) es una suite ofimática online de código abierto que permite la edición colaborativa basada en navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF y otros en su propio servidor. Ofrece compatibilidad perfecta con el formato de Microsoft Office, lo que la convierte en un reemplazo ideal para las herramientas ofimáticas en la nube sin exponer sus documentos a servicios de terceros.
El autoalojamiento de ONLYOFFICE Docs prioriza la privacidad de los documentos — los archivos nunca salen de su infraestructura. Se integra con Nextcloud, ownCloud, Seafile y docenas de otras plataformas a través de conectores oficiales, y utiliza la seguridad de tokens JWT para proteger el acceso a la API. La Edición Comunitaria soporta hasta 20 conexiones de edición simultáneas sin costo.
Funciones principales de ONLYOFFICE Docs
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones simultáneamente con seguimiento de cursor en vivo, comentarios y control de cambios.
Compatibilidad con MS Office
Abrí, editá y guardá archivos DOCX, XLSX y PPTX con alta fidelidad — sin artefactos de conversión de formato ni cambios en el diseño.
Compatibilidad multi-formato
Soporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF y más en los editores de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
Seguridad de API JWT
La validación de JSON Web Token asegura cada solicitud de API, garantizando que solo las integraciones y usuarios autorizados puedan acceder al servidor de documentos.
Integración de Nextcloud y Seafile
Los conectores oficiales para Nextcloud, ownCloud, Seafile y más de 40 plataformas adicionales convierten a ONLYOFFICE Docs en un backend de edición colaborativa listo para usar.
Editor de PDF y Formularios
Editá PDFs y creá formularios PDF rellenables directamente en el navegador sin software o plugins adicionales.
¿Por qué ejecutar ONLYOFFICE Docs en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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