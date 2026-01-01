Hasta un 69% de descuento en ONLYOFFICE Docs

Implementá ONLYOFFICE Docs con una instalación en un clic.

Suite ofimática online autoalojada con edición colaborativa en tiempo real de archivos de Word, Excel y PowerPoint en tu navegador.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS24.199/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá ONLYOFFICE Docs con una instalación en un clic.

Elegí un plan VPS para ONLYOFFICE Docs

69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) es una suite ofimática online de código abierto que permite la edición colaborativa basada en navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF y otros en su propio servidor. Ofrece compatibilidad perfecta con el formato de Microsoft Office, lo que la convierte en un reemplazo ideal para las herramientas ofimáticas en la nube sin exponer sus documentos a servicios de terceros.

El autoalojamiento de ONLYOFFICE Docs prioriza la privacidad de los documentos — los archivos nunca salen de su infraestructura. Se integra con Nextcloud, ownCloud, Seafile y docenas de otras plataformas a través de conectores oficiales, y utiliza la seguridad de tokens JWT para proteger el acceso a la API. La Edición Comunitaria soporta hasta 20 conexiones de edición simultáneas sin costo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ONLYOFFICE Docs

Colaboración en tiempo real

Múltiples usuarios pueden coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones simultáneamente con seguimiento de cursor en vivo, comentarios y control de cambios.

Compatibilidad con MS Office

Abrí, editá y guardá archivos DOCX, XLSX y PPTX con alta fidelidad — sin artefactos de conversión de formato ni cambios en el diseño.

Compatibilidad multi-formato

Soporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF y más en los editores de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Seguridad de API JWT

La validación de JSON Web Token asegura cada solicitud de API, garantizando que solo las integraciones y usuarios autorizados puedan acceder al servidor de documentos.

Integración de Nextcloud y Seafile

Los conectores oficiales para Nextcloud, ownCloud, Seafile y más de 40 plataformas adicionales convierten a ONLYOFFICE Docs en un backend de edición colaborativa listo para usar.

Editor de PDF y Formularios

Editá PDFs y creá formularios PDF rellenables directamente en el navegador sin software o plugins adicionales.

¿Por qué ejecutar ONLYOFFICE Docs en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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