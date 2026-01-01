Implementá Fleet en 1 clic.
Plataforma de gestión de dispositivos de código abierto para consultar, monitorear y proteger puntos finales en macOS, Windows, Linux y ChromeOS.
Elegí un plan VPS para Fleet
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Fleet
Fleet es una plataforma de gestión de dispositivos de código abierto construida sobre osquery que brinda a los equipos de seguridad y TI acceso en tiempo real, similar a SQL, a cada endpoint registrado. A diferencia de las herramientas MDM tradicionales o basadas en agentes, Fleet puede responder preguntas sobre el estado del dispositivo —software instalado, procesos en ejecución, conexiones de red abiertas, usuarios conectados— al instante desde un panel web o una API, en lugar de esperar las ventanas de recolección programadas.
Alojar Fleet en tu propio VPS mantiene toda la telemetría de los endpoints en la infraestructura que controlás, sin tarifas por dispositivo y sin enviar datos a SaaS externos. Una única instancia de Fleet puede gestionar desde cientos hasta miles de dispositivos en macOS, Windows, Linux y ChromeOS desde una interfaz unificada.
Funciones principales de Fleet
Consultas de Endpoints en tiempo real
Ejecutá consultas SQL en cualquier dispositivo registrado en tiempo real para responder preguntas de seguridad y de TI sin esperar los escaneos programados.
Gestión de Vulnerabilidades
Fleet compara continuamente las versiones de software instaladas con bases de datos de CVE y detecta paquetes vulnerables en cada dispositivo registrado.
MDM Multiplataforma
Inscribí y gestioná dispositivos macOS y Windows a través de perfiles MDM nativos sin implementar un servidor MDM separado.
Aplicación de políticas
Definí el estado esperado del dispositivo como políticas y hacé un seguimiento de qué endpoints cumplen y cuáles necesitan remediación desde un panel central.
Configuración de GitOps
Gestioná consultas, políticas y configuraciones de agentes como código en Git para que los cambios estén versionados y sean auditables.
REST API y CLI
Automatice la inscripción, la programación de consultas y la generación de informes a través de una API REST completa o la herramienta de línea de comandos fleetctl.
¿Por qué ejecutar Fleet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.